Глава ЯНАО Артюхов оценил оперативность работников ЖКХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил оперативность и слаженность в работе коммунальщиков в экстремальных северных условиях. Свою оценку он дал в поздравлении работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, текст которого опубликован на сайте окружного правительства.
«Нам сложно представить современную жизнь без тепла, воды, света. Именно на работниках вашей сферы лежит большая ответственность за бесперебойную работу основных систем жизнеобеспечения, комфорт и уют в домах северян. Несмотря на сложные климатические условия, вы оперативно и слаженно справляетесь со своей работой, решаете непростые задачи, совершенствуете нашу жизнь», — отметил Дмитрий Артюхов.
В ЯНАО в сфере энергоснабжения и жилищно-бытового обслуживания работают около 11 тысяч человек. Глава округа выразил им благодарность за труд и поздравил с профессиональным праздником.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Дмитрий Артюхов открывал праздник, посвященный Дню оленевода в Тарко-Сале. На церемонии открытия он отметил размах праздника и количество участников.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.