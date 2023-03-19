В Тюменской области растут цены на жилье

20 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Квадратный метр в тюменских новостройках подорожал на 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала года стоимость квадратного метра в тюменских новостройках выросла в среднем на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере недвижимости. Информацию косвенно подтвердил крупный тюменский застройщик. «Квартиры в тюменских новостройках дорожали и продолжают дорожать. С начала года рост стоимости квадратного метра в регионе составил примерно 7 — 10 тысяч рублей. Речь идет о жилье эконом-класса. Комфорт и бизнес подорожали еще больше», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В ГК «Меридиан» URA.RU рассказали о том, что в Тюмени действительно выросли цены на квартиры в новостройках. «На рынке новостроек Тюмени цены незначительно, но продолжают расти. С начала года прирост составил порядка +1%, а за 12 месяцев — +15,5%. При этом спрос на квартиры остается высоким, в феврале 2023 года он вырос на 20% относительно января», — рассказали агентству в компании. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские застройщики вынуждены поднять процентную ставку по «околонулевой ипотеке» до 5,5%. По словам источника URA.RU, покупатели останутся без дешевых кредитов на покупку жилья из-за санкций Центробанка.

С начала года стоимость квадратного метра в тюменских новостройках выросла в среднем на 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере недвижимости. Информацию косвенно подтвердил крупный тюменский застройщик. «Квартиры в тюменских новостройках дорожали и продолжают дорожать. С начала года рост стоимости квадратного метра в регионе составил примерно 7 — 10 тысяч рублей. Речь идет о жилье эконом-класса. Комфорт и бизнес подорожали еще больше», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В ГК «Меридиан» URA.RU рассказали о том, что в Тюмени действительно выросли цены на квартиры в новостройках. «На рынке новостроек Тюмени цены незначительно, но продолжают расти. С начала года прирост составил порядка +1%, а за 12 месяцев — +15,5%. При этом спрос на квартиры остается высоким, в феврале 2023 года он вырос на 20% относительно января», — рассказали агентству в компании. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские застройщики вынуждены поднять процентную ставку по «околонулевой ипотеке» до 5,5%. По словам источника URA.RU, покупатели останутся без дешевых кредитов на покупку жилья из-за санкций Центробанка.