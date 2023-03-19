После критики мэра Кургана из администрации ушел чиновник, ответственный за благоустройство

Из администрации Кургана уволился руководитель административно-технической инспекции (АТИ) Михаил Акатьев после замечаний к работе структуры от главы города Елены Ситниковой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответ на редакционный запрос.
«От главы Кургана Елены Ситниковой поступали замечания к работе административно-технической инспекции. Временно исполнять обязанности директора АТИ поручено Сергею Ослоповских», — говорится в ответе городских властей. В мэрии уточнили, что учреждение, отвечающее за благоустройство, работает в обычном режиме.
Ранее URA.RU писало, что Акатьев, который был назначен в октябре прошло года, находится на больничном, после чего планирует уволиться. По данным инсайдеров агентства, из инспекции также ушли начальник отдела перепланировки, юрист и кадровик.
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