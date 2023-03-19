19 марта 2023
18 марта 2023

После критики мэра Кургана из администрации ушел чиновник, ответственный за благоустройство

Из мэрии Кургана уволился директор административно-технической инспекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Административно-техническую инспекцию Кургана покинул руководитель (архивное фото) Фото:

Из администрации Кургана уволился руководитель административно-технической инспекции (АТИ) Михаил Акатьев после замечаний к работе структуры от главы города Елены Ситниковой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответ на редакционный запрос.

«От главы Кургана Елены Ситниковой поступали замечания к работе административно-технической инспекции. Временно исполнять обязанности директора АТИ поручено Сергею Ослоповских», — говорится в ответе городских властей. В мэрии уточнили, что учреждение, отвечающее за благоустройство, работает в обычном режиме.

Ранее URA.RU писало, что Акатьев, который был назначен в октябре прошло года, находится на больничном, после чего планирует уволиться. По данным инсайдеров агентства, из инспекции также ушли начальник отдела перепланировки, юрист и кадровик.

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Из администрации Кургана уволился руководитель административно-технической инспекции (АТИ) Михаил Акатьев после замечаний к работе структуры от главы города Елены Ситниковой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответ на редакционный запрос. «От главы Кургана Елены Ситниковой поступали замечания к работе административно-технической инспекции. Временно исполнять обязанности директора АТИ поручено Сергею Ослоповских», — говорится в ответе городских властей. В мэрии уточнили, что учреждение, отвечающее за благоустройство, работает в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что Акатьев, который был назначен в октябре прошло года, находится на больничном, после чего планирует уволиться. По данным инсайдеров агентства, из инспекции также ушли начальник отдела перепланировки, юрист и кадровик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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