Тюменцы стали чаще избавляться от квартир

Аналитики агентства «Этажи»: в Тюмени на 44% выросло предложение на вторичном рынке недвижимости

21 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Количество квартир на продажу на вторичном рынке выросло на 44% Фото: Анна Майорова © URA.RU Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Тюмени по сравнению с прошлым годом увеличилось на 44%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков агентства недвижимости «Этажи». «За февраль 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 11 905 объектов за исключением квартир за чертой города. Относительно января оно увеличилось на 528 квартир или на 4,64%. В сравнении с прошлогодними данными предложение возросло на 3 640 квартир (44,04%)», — такие факты приводятся в исследовании риелторов. По данным аналитиков, на вторичном рынке Тюмени чаще перепродают квартиры в районе КПД — 6,2%, на Мысу — 5,54% и в Ново-Патрушево — 5,11%. Реже всего продают квартиры в Ожогина и Гилевской роще. Ранее агентство приводило на рассмотрение районы города, где, по данным аналитиков, сильнее всего растет в цене вторичное жилье. Самым быстрорастущим по стоимости оказался Европейский микрорайон.

Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Тюмени по сравнению с прошлым годом увеличилось на 44%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков агентства недвижимости «Этажи». «За февраль 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 11 905 объектов за исключением квартир за чертой города. Относительно января оно увеличилось на 528 квартир или на 4,64%. В сравнении с прошлогодними данными предложение возросло на 3 640 квартир (44,04%)», — такие факты приводятся в исследовании риелторов. По данным аналитиков, на вторичном рынке Тюмени чаще перепродают квартиры в районе КПД — 6,2%, на Мысу — 5,54% и в Ново-Патрушево — 5,11%. Реже всего продают квартиры в Ожогина и Гилевской роще. Ранее агентство приводило на рассмотрение районы города, где, по данным аналитиков, сильнее всего растет в цене вторичное жилье. Самым быстрорастущим по стоимости оказался Европейский микрорайон.