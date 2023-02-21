Тюменцы останутся без дешевых круп и других уцененных товаров. Инсайд

22 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Гречка и рис собственных торговых марок становятся не рентабельными для крупных торговых сетей Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупные ритейлеры Тюмени из-за роста закупочных цен готовы отказаться от нескольких товаров собственных торговых марок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал на правах анонимности маркетолог одного из магазинов, принадлежащих X5 Retail Group. «С начала года постоянно на что-то растут цены, а если закупка обходится дороже, приходится повышать цену и нам для покупателя. Заводы, которые для нас производят товары без рекламной наценки, — им уже скоро будет невыгодно этим заниматься, даже при самом крупном опте. Надо повышать цену, она станет близка к цене брендового товара, и в чем тогда смысл все усложнять, делать несколько брендов, когда можно делать один или два?» — пояснил маркетолог. Источник URA.RU добавил, что, как только разница между товаром собственного бренда и товаром разрекламированной марки станет меньше 10%, ритейлеры начнут массово отказываться своих брендов. В ближайшие недели такая ситуация может сложиться с крупами, в частности — с рисом и гречкой. «Самый ходовой товар, к тому же качество собственного бренда ощутимо ниже. Если не будет особой разницы в цене, никто их не станет покупать», — выразил мнение источник URA.RU. Ранее агентство рассказало, как в Тюмени подорожали овощи и детское питание. Сразу после этого заговорили о повышении цен на мясо, а ритейлеры стали искать альтернативных поставщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные ритейлеры Тюмени из-за роста закупочных цен готовы отказаться от нескольких товаров собственных торговых марок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал на правах анонимности маркетолог одного из магазинов, принадлежащих X5 Retail Group. «С начала года постоянно на что-то растут цены, а если закупка обходится дороже, приходится повышать цену и нам для покупателя. Заводы, которые для нас производят товары без рекламной наценки, — им уже скоро будет невыгодно этим заниматься, даже при самом крупном опте. Надо повышать цену, она станет близка к цене брендового товара, и в чем тогда смысл все усложнять, делать несколько брендов, когда можно делать один или два?» — пояснил маркетолог. Источник URA.RU добавил, что, как только разница между товаром собственного бренда и товаром разрекламированной марки станет меньше 10%, ритейлеры начнут массово отказываться своих брендов. В ближайшие недели такая ситуация может сложиться с крупами, в частности — с рисом и гречкой. «Самый ходовой товар, к тому же качество собственного бренда ощутимо ниже. Если не будет особой разницы в цене, никто их не станет покупать», — выразил мнение источник URA.RU. Ранее агентство рассказало, как в Тюмени подорожали овощи и детское питание. Сразу после этого заговорили о повышении цен на мясо, а ритейлеры стали искать альтернативных поставщиков.