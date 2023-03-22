Бывшего мэра курганского города выселят из квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего заместителя и исполнявшую обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксану Чуйкову суд обязал выехать из служебной квартиры, занимаемой на незаконных основаниях. Такое решение было принято Курганским областным судом.

«Признать договор найма служебного жилого помещения <…> между администрацией г. Щучье и Чуйковой О.А., недействительным. Выселить Чуйкову О.А. из жилого помещения по <адресу>», — говорится в решении суда.

Женщине предоставили служебную двухкомнатную квартиру. При этом она уже пользовалась другим 3-комнатным жильем вместе с детьми. Позднее она была уволена, а затем снова устроилась на работу в бухгалтерию администрации. Квартира все это время оставалась в пользовании.

Прокуратура района обратила внимание на нарушения и потребовала вернуть квартиру в жилой фонд мэрии. Суд встал на сторону ведомства, постановления о предоставлении жилья отменили, Чуйкову решено выселить из квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области продал служебную квартиру. Жилье было незаконно предоставлено разнорабочему администрацией города Щучье, прокуратура потребовала возместить убытки.