20 марта 2023

Мэрия курганского города отдала служебную квартиру разнорабочему, который ее продал

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , прокурор, зал суда, судебное заседание, судья, судебный процесс
Суд отменил незаконные действия мэрии курганского города Фото:

Администрация города Щучье (Курганская область) предоставила служебную квартиру разнорабочему, который приватизировал и продал жилье. Суд признал действия незаконными, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура Щучанского района в ходе проверки установила факт незаконного распоряжения администрацией города Щучье муниципальным жильем…<…> разнорабочему была предоставлена квартира на условиях договора служебного найма, которая не была отнесена к специализированному жилищному фонду в установленном законом порядке», — сообщается на сайте ведомства. Через некоторое время получивший квартиру продал ее третьему лицу.

После найденного нарушения сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы отменить сделки и взыскать средства от проданной жилплощади. «Поскольку предоставление спорного жилого помещения было произведено администрацией с существенным нарушением норм жилищного законодательства, требования прокурора удовлетворены судом», — информировали в прокуратуре. Курганский областной суд оставил данное решение в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему мэру Щучья изменили приговор по коррупционному делу. Областной суд отменил штраф Владимиру Тамахину, которого обвиняли в хищении денег и незаконном начислении премий.

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Администрация города Щучье (Курганская область) предоставила служебную квартиру разнорабочему, который приватизировал и продал жилье. Суд признал действия незаконными, сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Щучанского района в ходе проверки установила факт незаконного распоряжения администрацией города Щучье муниципальным жильем…<…> разнорабочему была предоставлена квартира на условиях договора служебного найма, которая не была отнесена к специализированному жилищному фонду в установленном законом порядке», — сообщается на сайте ведомства. Через некоторое время получивший квартиру продал ее третьему лицу. После найденного нарушения сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы отменить сделки и взыскать средства от проданной жилплощади. «Поскольку предоставление спорного жилого помещения было произведено администрацией с существенным нарушением норм жилищного законодательства, требования прокурора удовлетворены судом», — информировали в прокуратуре. Курганский областной суд оставил данное решение в силе. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему мэру Щучья изменили приговор по коррупционному делу. Областной суд отменил штраф Владимиру Тамахину, которого обвиняли в хищении денег и незаконном начислении премий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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