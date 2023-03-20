Мэрия курганского города отдала служебную квартиру разнорабочему, который ее продал

Администрация города Щучье (Курганская область) предоставила служебную квартиру разнорабочему, который приватизировал и продал жилье. Суд признал действия незаконными, сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Прокуратура Щучанского района в ходе проверки установила факт незаконного распоряжения администрацией города Щучье муниципальным жильем…<…> разнорабочему была предоставлена квартира на условиях договора служебного найма, которая не была отнесена к специализированному жилищному фонду в установленном законом порядке», — сообщается на сайте ведомства. Через некоторое время получивший квартиру продал ее третьему лицу.
После найденного нарушения сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы отменить сделки и взыскать средства от проданной жилплощади. «Поскольку предоставление спорного жилого помещения было произведено администрацией с существенным нарушением норм жилищного законодательства, требования прокурора удовлетворены судом», — информировали в прокуратуре. Курганский областной суд оставил данное решение в силе.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшему мэру Щучья изменили приговор по коррупционному делу. Областной суд отменил штраф Владимиру Тамахину, которого обвиняли в хищении денег и незаконном начислении премий.
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