22 марта 2023
21 марта 2023

В Тюмень придет теплая погода до +11. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, непогода, прохожие, пешеходы, люди с зонтами, дождливая погода, пасмурная погода, дождь, человек с зонтом, прохожие весной
Также в Тюмени до конца недели будут небольшие дожди и сильный ветер Фото:

В Тюмени до конца недели будет держаться плюсовая температура, которая на выходных дойдет до максимальных значений в +11 градусов. Такой прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo.

«23 марта, четверг. Температура будет держаться на уровне +4 градусов и упадет до -1 к ночи. Начиная с 24 марта температура будет повышаться, в пятницу прогнозируется от 0 до +9 градусов. Пиковые значения будут на выходных 25 и 26 марта, до +11 и +8 градусов соответственно», — сообщает сервис Gismeteo.

При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем, а погода до конца недели останется пасмурной. Также в городе будет сильный ветер от 10 до 14 метров в секунду.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени до конца недели будет держаться плюсовая температура, которая на выходных дойдет до максимальных значений в +11 градусов. Такой прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «23 марта, четверг. Температура будет держаться на уровне +4 градусов и упадет до -1 к ночи. Начиная с 24 марта температура будет повышаться, в пятницу прогнозируется от 0 до +9 градусов. Пиковые значения будут на выходных 25 и 26 марта, до +11 и +8 градусов соответственно», — сообщает сервис Gismeteo. При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем, а погода до конца недели останется пасмурной. Также в городе будет сильный ветер от 10 до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...