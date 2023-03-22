В Тюмени до конца недели будет держаться плюсовая температура, которая на выходных дойдет до максимальных значений в +11 градусов. Такой прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo.
«23 марта, четверг. Температура будет держаться на уровне +4 градусов и упадет до -1 к ночи. Начиная с 24 марта температура будет повышаться, в пятницу прогнозируется от 0 до +9 градусов. Пиковые значения будут на выходных 25 и 26 марта, до +11 и +8 градусов соответственно», — сообщает сервис Gismeteo.
При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем, а погода до конца недели останется пасмурной. Также в городе будет сильный ветер от 10 до 14 метров в секунду.
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