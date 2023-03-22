Жительницы Тюмени массово перепродают косметику скандально известного блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — прим. ред.). Объявления о продаже появились на сайте Avito. По словам покупателей, косметику они приобретали ради участия в розыгрыше «Колесо фортуны».
«Заказывала на сайте. Новое, продаю за ненадобностью», — говорится в объявлении о продаже косметики Letique, которая принадлежит Лерчек. Корреспондент URA.RU связался с продавцом, тюменка подтвердила, что покупала товар ради участия в розыгрыше «Колесо фортуны». С ее слов, выиграть в лотерее ей так ничего и не удалось.
Косметику продают в основном не распакованную. «Абсолютно новое обертывание. Не вскрывалось. Срок годности до весны 24 года», — указано в еще одном объявлении на сервисе Avito. «Все новое! Сроки в порядке. Много чего в наличии этого бренда», — говорится в следующем объявлении о продаже косметики Letique.
«Колесо Фортуны» — розыгрыш от блогера Лерчек. Для участия в лотерее необходимо было приобрести товары на официальном сайте бренда Letique. Среди призов значились смартфоны, машины и недвижимость.
Семейную пару блогеров Валерию и Артема Чекалиных подозревают в финансовых махинациях. Сейчас им запретили пользоваться телефонами и выходить в интернет.
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