По словам покупателей, косметику они приобретали для участия в розыгрыше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницы Тюмени массово перепродают косметику скандально известного блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — прим. ред.). Объявления о продаже появились на сайте Avito. По словам покупателей, косметику они приобретали ради участия в розыгрыше «Колесо фортуны».

«Заказывала на сайте. Новое, продаю за ненадобностью», — говорится в объявлении о продаже косметики Letique, которая принадлежит Лерчек. Корреспондент URA.RU связался с продавцом, тюменка подтвердила, что покупала товар ради участия в розыгрыше «Колесо фортуны». С ее слов, выиграть в лотерее ей так ничего и не удалось.

Косметику продают в основном не распакованную. «Абсолютно новое обертывание. Не вскрывалось. Срок годности до весны 24 года», — указано в еще одном объявлении на сервисе Avito. «Все новое! Сроки в порядке. Много чего в наличии этого бренда», — говорится в следующем объявлении о продаже косметики Letique.

«Колесо Фортуны» — розыгрыш от блогера Лерчек. Для участия в лотерее необходимо было приобрести товары на официальном сайте бренда Letique. Среди призов значились смартфоны, машины и недвижимость.

Семейную пару блогеров Валерию и Артема Чекалиных подозревают в финансовых махинациях. Сейчас им запретили пользоваться телефонами и выходить в интернет.