Губернатор Шумков заявил, что для демократии привычно убивать детей

Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в личном telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что демократическому режиму привычны убийства детей. Делается это якобы во имя демократии. Об этом он написал 23 марта в своем telegram-канале.

«Демократия — это когда: убил полмиллиона детей во имя демократии — и это правильно; спас детей из-под обстрела — уголовное дело. Добро пожаловать в чудный демократический мир», — сообщил Шумков.

Также в своем посте он заявил, что «потомки ростовщиков и торговцев» боятся царя Ивана Грозного и руководителя СССР Иосифа Сталина. При этом, по его мнению, среди людей, рассказывающих про блага демократии, есть «чудовища, да их прихлебаи».

17 марта непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной для этого послужил якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории. Сама Львова-Белова заявляла, что не получала от МУС ни одного запроса в отношении детей, которые были вывезены из зоны боевых действий на Украине.