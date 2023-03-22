Львова-Белова заявила об отсутствии документов от МУС об обвинении

22 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Ордер на арест от МУС не имеет основания, отметила Мария Львова-Белова Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Россия не получила ни одного запроса от Международного уголовного суда (МУС) в отношении детей, которые были вывезены из зоны боевых действий на Украине. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «То, что нам вменяется МУС, не имеет никакого основания, мы не получили ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы на территорию России», — заявила Мария Львова-Белова во время брифинга в Екатеринбурге. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что если такие запросы и будут поступать, они непременно будут рассматриваться в пользу ребенка. Ранее МУС выдал ордер на арест Львовой-Беловой. В ответ на это она подчеркнула, что международное сообщество таким образом оценивает работу РФ по помощи детям. Также ордер на арест был выдан в отношении президента РФ Владимира Путина.

Россия не получила ни одного запроса от Международного уголовного суда (МУС) в отношении детей, которые были вывезены из зоны боевых действий на Украине. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «То, что нам вменяется МУС, не имеет никакого основания, мы не получили ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы на территорию России», — заявила Мария Львова-Белова во время брифинга в Екатеринбурге. Ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что если такие запросы и будут поступать, они непременно будут рассматриваться в пользу ребенка. Ранее МУС выдал ордер на арест Львовой-Беловой. В ответ на это она подчеркнула, что международное сообщество таким образом оценивает работу РФ по помощи детям. Также ордер на арест был выдан в отношении президента РФ Владимира Путина.