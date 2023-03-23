23 марта 2023

Саперы из зоны СВО обратились к курганскому депутату Госдумы. Видео

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, мариуполь, сапер, разминирование, сво
Российские саперы из зоны СВО обратились к курганскому депутату ГД Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы инженерно-саперной роты прислали из зоны спецоперации видео с обращением к курганскому депутату Госдумы Александру Ильтякову. Видео с обращением появилось на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь Ильтякову Александру Владимировичу», — сообщили бойцы в камуфляже. Обращение было записано на фоне коробок с полученной военными помощью.

Бойцы поблагодарили Ильтякова за неравнодушие и поддержку. «Мы ценим это и будем выполнять свою работу достойно, зная, что за нашими спинами стоят такие люди, как вы», — заявили военнослужащие.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал на своей странице видео из зоны боевых действий. В посте он рассказал об итогах боя с участием военнослужащих российской армии.

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Бойцы инженерно-саперной роты прислали из зоны спецоперации видео с обращением к курганскому депутату Госдумы Александру Ильтякову. Видео с обращением появилось на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь Ильтякову Александру Владимировичу», — сообщили бойцы в камуфляже. Обращение было записано на фоне коробок с полученной военными помощью. Бойцы поблагодарили Ильтякова за неравнодушие и поддержку. «Мы ценим это и будем выполнять свою работу достойно, зная, что за нашими спинами стоят такие люди, как вы», — заявили военнослужащие. Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал на своей странице видео из зоны боевых действий. В посте он рассказал об итогах боя с участием военнослужащих российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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