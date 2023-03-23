Российские саперы из зоны СВО обратились к курганскому депутату ГД Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы инженерно-саперной роты прислали из зоны спецоперации видео с обращением к курганскому депутату Госдумы Александру Ильтякову. Видео с обращением появилось на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь Ильтякову Александру Владимировичу», — сообщили бойцы в камуфляже. Обращение было записано на фоне коробок с полученной военными помощью.

Бойцы поблагодарили Ильтякова за неравнодушие и поддержку. «Мы ценим это и будем выполнять свою работу достойно, зная, что за нашими спинами стоят такие люди, как вы», — заявили военнослужащие.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал на своей странице видео из зоны боевых действий. В посте он рассказал об итогах боя с участием военнослужащих российской армии.