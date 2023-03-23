В правительство Курганской области требуется специалист по молодежным субкультурам

В правительство Курганской области ищут специалиста, который будет работать с молодежными течениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве не нашлось сотрудника, который бы разбирался в молодежных субкультурах. Вопросом чиновники озаботились после массовых сходок «ЧВК Редан» и их противников. Сейчас власти ищут специалиста, компетентного в этом направлении, сообщили URA.RU инсайдеры, близкие к региональным властям.

«После массовых сходок подростков в Кургане оказалось, что в правительстве нет человека, который разбирался в молодежных течениях. Сейчас пытаются исправить эту ситуацию, и найти человека, который будет работать с неуправляемой молодежью», — указал собеседник агентства. По мнению еще одного источника, в регионе много структур по работе с молодежью. Но, по его мнению, они упускают важные моменты при работе с подростками. Инсайдер также уточнил, что на данный момент вакантны два места в отделе по молодежной политике профильного департамента.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, как в правительстве работают с молодежными течениями, кто за это отвечает и нужен ли им такой специалист. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце февраля по Кургану прокатилась волна массовых сходок подростков в ТРЦ. В школах, колледжах и техникумах рассказывали о новых движениях среди молодежи, таких как «ЧВК Редан» и их противниках.