В Шадринске вход в ТРЦ, где был Якушев, закрыли газовой трубой на деревянной подпорке. Видео

27 марта 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Шадринский ТРЦ открыли в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области центральный вход в ТРЦ «Шадринск холл» перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. Об этом рассказали удивленные местные жители. Готовящийся к открытию объект показывали полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву в августе прошлого года. «Это у нас могу принять только в Шадринске. Газовая труба перегораживает центральный вход. Чтоб она не упала, ее палочкой придерживают. Центральный вход в новый торговый дом», — поделился своими впечатлениями автор проекта «Шадринск-Регион 45», видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменные запросы о целесообразности принятии такого решения в администрацию территории и руководству шадринского развлекательного центра. На момент публикации ответ получен не был. Ранее при участии Якушева председатель попечительского совета Фонда развития территории Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрели «Шадринск Холл». Его разместили на месте бывшего телефонного завода. Сообщалось, что благодаря запуску ТРЦ в регионе должно появиться до 350 новых рабочих мест. Об этом URA.RU рассказывал Шумков.

В Курганской области центральный вход в ТРЦ «Шадринск холл» перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. Об этом рассказали удивленные местные жители. Готовящийся к открытию объект показывали полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву в августе прошлого года. «Это у нас могу принять только в Шадринске. Газовая труба перегораживает центральный вход. Чтоб она не упала, ее палочкой придерживают. Центральный вход в новый торговый дом», — поделился своими впечатлениями автор проекта «Шадринск-Регион 45», видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил письменные запросы о целесообразности принятии такого решения в администрацию территории и руководству шадринского развлекательного центра. На момент публикации ответ получен не был. Ранее при участии Якушева председатель попечительского совета Фонда развития территории Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрели «Шадринск Холл». Его разместили на месте бывшего телефонного завода. Сообщалось, что благодаря запуску ТРЦ в регионе должно появиться до 350 новых рабочих мест. Об этом URA.RU рассказывал Шумков.