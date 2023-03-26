В Курганской области центральный вход в ТРЦ «Шадринск холл» перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. Об этом рассказали удивленные местные жители. Готовящийся к открытию объект показывали полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву в августе прошлого года.
«Это у нас могу принять только в Шадринске. Газовая труба перегораживает центральный вход. Чтоб она не упала, ее палочкой придерживают. Центральный вход в новый торговый дом», — поделился своими впечатлениями автор проекта «Шадринск-Регион 45», видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил письменные запросы о целесообразности принятии такого решения в администрацию территории и руководству шадринского развлекательного центра. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее при участии Якушева председатель попечительского совета Фонда развития территории Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрели «Шадринск Холл». Его разместили на месте бывшего телефонного завода. Сообщалось, что благодаря запуску ТРЦ в регионе должно появиться до 350 новых рабочих мест. Об этом URA.RU рассказывал Шумков.
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