Чиновникам дадут особые разрешения на парковку в Кургане

Водители с разрешениями смогут бесплатно парковаться возле мест со специальными знаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане представители государственных органов смогут получить бесплатные разрешения на парковку в специальных местах. Эта информация размещена на сайте городской администрации.

«Администрация города Кургана постановляет утвердить порядок выдачи разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана в местах, обозначенных дорожным знаком „Парковка (парковочное место)“ „Стоянка только для владельцев парковочных разрешений“», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Документ утвердили из-за изменений в федеральном законодательстве.

В документе указано, что парковочные разрешения нужно получать в департаменте развития городского хозяйства. Парковочное разрешение выдается бесплатно. Оно действует год. Также в документе указано, что количество парковочных разрешений не может превышать количество фактических парковочных мест на парковке. Эти разрешения могут получить только представители госорганов.

Ранее в Кургане после жалоб горожан был введен запрет на парковку на участке набережной. Сначала там нельзя было парковаться только в ночное время, но спустя время действие запрета стало круглосуточным.