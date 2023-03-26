26 марта 2023
25 марта 2023

В Кургане продают мотоцикл как у Джеймса Бонда. Скрин

Жительница Кургана избавляется от модели мотоцикла, на которой ездил агент 007
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
В Кургане избавляются от немецкого мотоцикла Фото:

Жительница Кургана выставила на продажу мотоцикл BMW R1200 °C. На такой же модели в фильме «Завтра не умрет никогда» ездил актер Пирс Броснан, исполнивший роль Джеймса Бонда. О продаже мотоцикла корреспонденту URA.RU сообщила его владелец.

«Продается BMW R100 °C Independent. Грациозный, мощный, внешне довольно-таки необычный круизер. В отличном состоянии. Хороший басовитый выхлоп Staintune. Стоимость мотоцикла — 650 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.

Как рассказала владелец, продает мотоцикл, потому что планирует покупать BMW R18, который был выпущен в 2020 году. Жительница является вторым владельцем. До этого на нем ездил житель Владивостока. Объем двигателя — 1200 кубических сантиметров позволяет развивать скорость больше 170 км/ч. «Этого достаточно, чтобы владелец мотоцикла ощутил себя суперагентом, готовым в любую минуту готов отправиться на спасение мира», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Avito.

Ранее URA.RU писало, что в Перми выставил на продажу статую популярного героя американских фильмов и комиксов Бэтмена. Она создана по индивидуальному заказу. Там же продают фигуру терминатора Т-600.

В Кургане избавляются от модели мотоцикла, на которой ездил Джеймс Бонд
В Кургане избавляются от модели мотоцикла, на которой ездил Джеймс Бонд
Фото:

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Жительница Кургана выставила на продажу мотоцикл BMW R1200 °C. На такой же модели в фильме «Завтра не умрет никогда» ездил актер Пирс Броснан, исполнивший роль Джеймса Бонда. О продаже мотоцикла корреспонденту URA.RU сообщила его владелец. «Продается BMW R100 °C Independent. Грациозный, мощный, внешне довольно-таки необычный круизер. В отличном состоянии. Хороший басовитый выхлоп Staintune. Стоимость мотоцикла — 650 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. Как рассказала владелец, продает мотоцикл, потому что планирует покупать BMW R18, который был выпущен в 2020 году. Жительница является вторым владельцем. До этого на нем ездил житель Владивостока. Объем двигателя — 1200 кубических сантиметров позволяет развивать скорость больше 170 км/ч. «Этого достаточно, чтобы владелец мотоцикла ощутил себя суперагентом, готовым в любую минуту готов отправиться на спасение мира», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Avito. Ранее URA.RU писало, что в Перми выставил на продажу статую популярного героя американских фильмов и комиксов Бэтмена. Она создана по индивидуальному заказу. Там же продают фигуру терминатора Т-600.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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