На сервисе объявлений продают Терминатора
Пермяк продает статую Терминатора более двух метров в высоту. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito.
«Продам статую из фильма „Терминатор-4: Да придет спаситель“. Terminator Salvation. Высота с подиумом 220 см. В отличном состоянии, подсветка работает», — говорится в объявлении.
Стоимость Терминатора пермяк оценил в 150 тысяч рублей. В эту сумму включена доставка по России, если она потребуется.
Terminator Salvation выставлен на продажу в Перми
Высота статуи превышает два метра
Вид Терминатора в профиль
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