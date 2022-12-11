11 декабря 2022
10 декабря 2022

Пермяк продает огромную статую терминатора. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
На сервисе объявлений продают Терминатора Фото:

Пермяк продает статую Терминатора более двух метров в высоту. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito.

«Продам статую из фильма „Терминатор-4: Да придет спаситель“. Terminator Salvation. Высота с подиумом 220 см. В отличном состоянии, подсветка работает», — говорится в объявлении.

Стоимость Терминатора пермяк оценил в 150 тысяч рублей. В эту сумму включена доставка по России, если она потребуется.

Terminator Salvation выставлен на продажу в Перми
Высота статуи превышает два метра
Вид Терминатора в профиль

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь 

Пермяк продает статую Терминатора более двух метров в высоту. Соответствующее объявление размещено на сервисе Avito. «Продам статую из фильма „Терминатор-4: Да придет спаситель“. Terminator Salvation. Высота с подиумом 220 см. В отличном состоянии, подсветка работает», — говорится в объявлении. Стоимость Терминатора пермяк оценил в 150 тысяч рублей. В эту сумму включена доставка по России, если она потребуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...