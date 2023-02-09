09 февраля 2023

Пермяк продает двухметровую статую Бэтмена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За скульптуру Бэтмена продавец просит 130 тысяч рублей Фото:

Житель Перми выставил на продажу статую популярного героя американских фильмов и комиксов Бэтмена. Высота фигуры — 2,2 метра. Продается она за 130 тысяч рублей. URA.RU продавец рассказал, что скульптура была изготовлена по индивидуальному заказу.

«Сделана на заказ, это копия с оригинальной статуи Бэтмена из фильма „Темный рыцарь“, которая была сделана для киновыставок. Материалы — искусственный камень, металл, пластик», — рассказал корреспонденту агентства продавец.

Помимо статуи Бэтмена, пермяк продает фигуру Джокера, который в комиксах является главным врагом Бэтмена. Также продавец предлагает купить скульптуру Железного Человека, супергероя из киновселенной Marvel. Стоимость каждой из этих фигур — 140 тысяч рублей, при необходимости их владелец организует отправку товара в другие регионы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через сайт популярных объявлений продает статую Терминатора. Ее высота — более двух метров, стоимость фигуры — 150 тысяч рублей.

Статуя является точной копией оригинальной фигуры, изготовленной для киновыставок
Фото:

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Житель Перми выставил на продажу статую популярного героя американских фильмов и комиксов Бэтмена. Высота фигуры — 2,2 метра. Продается она за 130 тысяч рублей. URA.RU продавец рассказал, что скульптура была изготовлена по индивидуальному заказу. «Сделана на заказ, это копия с оригинальной статуи Бэтмена из фильма „Темный рыцарь“, которая была сделана для киновыставок. Материалы — искусственный камень, металл, пластик», — рассказал корреспонденту агентства продавец. Помимо статуи Бэтмена, пермяк продает фигуру Джокера, который в комиксах является главным врагом Бэтмена. Также продавец предлагает купить скульптуру Железного Человека, супергероя из киновселенной Marvel. Стоимость каждой из этих фигур — 140 тысяч рублей, при необходимости их владелец организует отправку товара в другие регионы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через сайт популярных объявлений продает статую Терминатора. Ее высота — более двух метров, стоимость фигуры — 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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