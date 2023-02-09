За скульптуру Бэтмена продавец просит 130 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Перми выставил на продажу статую популярного героя американских фильмов и комиксов Бэтмена. Высота фигуры — 2,2 метра. Продается она за 130 тысяч рублей. URA.RU продавец рассказал, что скульптура была изготовлена по индивидуальному заказу.

«Сделана на заказ, это копия с оригинальной статуи Бэтмена из фильма „Темный рыцарь“, которая была сделана для киновыставок. Материалы — искусственный камень, металл, пластик», — рассказал корреспонденту агентства продавец.

Помимо статуи Бэтмена, пермяк продает фигуру Джокера, который в комиксах является главным врагом Бэтмена. Также продавец предлагает купить скульптуру Железного Человека, супергероя из киновселенной Marvel. Стоимость каждой из этих фигур — 140 тысяч рублей, при необходимости их владелец организует отправку товара в другие регионы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через сайт популярных объявлений продает статую Терминатора. Ее высота — более двух метров, стоимость фигуры — 150 тысяч рублей.