27 марта 2023
26 марта 2023

Тюменская область попала в десятку известных национальных туристических маршрутов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
Маршруты по Тюменской области стоят от 15,3 тысяч рублей на человека Фото:

Тюменская область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Об этом сообщают туроператоры.

«Тюменская область по данным продаж, попала в десятку самых популярных туристических маршрутов. Сибирские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) журналистам РИА Новости.

По статистике проданных билетов, в десятку самых известных направлений входят программы: «В Сибирь по своей воле» и «Романовы в Сибири» (Тюменская область), «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), «Здесь начинается день» (Сахалин), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «Здравствуй Алтай», «К нам прилетают даже метеориты» (Челябинская область), «Архангельск: здесь начинается Арктика», «Демидовский маршрут» (Свердловская область).

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Тюменская область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Об этом сообщают туроператоры. «Тюменская область по данным продаж, попала в десятку самых популярных туристических маршрутов. Сибирские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) журналистам РИА Новости. По статистике проданных билетов, в десятку самых известных направлений входят программы: «В Сибирь по своей воле» и «Романовы в Сибири» (Тюменская область), «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), «Здесь начинается день» (Сахалин), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «Здравствуй Алтай», «К нам прилетают даже метеориты» (Челябинская область), «Архангельск: здесь начинается Арктика», «Демидовский маршрут» (Свердловская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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