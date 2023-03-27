Тюменская область попала в десятку известных национальных туристических маршрутов России

28 марта 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Маршруты по Тюменской области стоят от 15,3 тысяч рублей на человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Об этом сообщают туроператоры. «Тюменская область по данным продаж, попала в десятку самых популярных туристических маршрутов. Сибирские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) журналистам РИА Новости. По статистике проданных билетов, в десятку самых известных направлений входят программы: «В Сибирь по своей воле» и «Романовы в Сибири» (Тюменская область), «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), «Здесь начинается день» (Сахалин), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «Здравствуй Алтай», «К нам прилетают даже метеориты» (Челябинская область), «Архангельск: здесь начинается Арктика», «Демидовский маршрут» (Свердловская область).

Тюменская область со своими программами «Романовы в Сибири» и «В Сибирь по своей воле» вошла в десятку популярных национальных туристических маршрутов России. Об этом сообщают туроператоры. «Тюменская область по данным продаж, попала в десятку самых популярных туристических маршрутов. Сибирские маршруты стоят от 15,3 тысячи рублей на человека за три дня», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) журналистам РИА Новости. По статистике проданных билетов, в десятку самых известных направлений входят программы: «В Сибирь по своей воле» и «Романовы в Сибири» (Тюменская область), «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), «Здесь начинается день» (Сахалин), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «Здравствуй Алтай», «К нам прилетают даже метеориты» (Челябинская область), «Архангельск: здесь начинается Арктика», «Демидовский маршрут» (Свердловская область).