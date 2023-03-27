Мэр Шадринска Антон Мокан рассказал о новом объекте в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На въезде в Шадринск курганской области появится стела. Объект планируют открыть летом. Об этом рассказал глава города Антон Мокан на своей странице «ВКонтакте».

«Такая стела украсит въезд в Шадринск этим летом. Высота конструкции с гербом и названием города — почти 12 метров. Изготовят местные подрядчики, уже заключен контракт. Стела с подсветкой будет встречать автомобилистов на первом въездном кольце со стороны Кургана», — поделился мэр в посте.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске появятся трассы для лыжных гонок с коридорами для тюбингов. План развития территории «Звездные увалы» администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ.