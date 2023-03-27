27 марта 2023

На подъезде к курганскому городу появится новая стела. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, мокан антон
Мэр Шадринска Антон Мокан рассказал о новом объекте в городе Фото:

На въезде в Шадринск курганской области появится стела. Объект планируют открыть летом. Об этом рассказал глава города Антон Мокан на своей странице «ВКонтакте».

«Такая стела украсит въезд в Шадринск этим летом. Высота конструкции с гербом и названием города — почти 12 метров. Изготовят местные подрядчики, уже заключен контракт. Стела с подсветкой будет встречать автомобилистов на первом въездном кольце со стороны Кургана», — поделился мэр в посте.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске появятся трассы для лыжных гонок с коридорами для тюбингов. План развития территории «Звездные увалы» администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ.

Эскиз новой стелы в Шадринске
Эскиз новой стелы в Шадринске

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На въезде в Шадринск курганской области появится стела. Объект планируют открыть летом. Об этом рассказал глава города Антон Мокан на своей странице «ВКонтакте». «Такая стела украсит въезд в Шадринск этим летом. Высота конструкции с гербом и названием города — почти 12 метров. Изготовят местные подрядчики, уже заключен контракт. Стела с подсветкой будет встречать автомобилистов на первом въездном кольце со стороны Кургана», — поделился мэр в посте. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске появятся трассы для лыжных гонок с коридорами для тюбингов. План развития территории «Звездные увалы» администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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