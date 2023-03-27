27 марта 2023

Куренков дал стратегическое поручение руководству тюменского МЧС. Фото

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Министр МЧС России Александр Куренков посоветовал обратить внимание на лесные границы Фото:

Министр МЧС России Александр Куренков дал тюменскому подразделению спасателей стратегическое поручение, связанное с предотвращением перехода огня с лесов на жилые строения. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

«К началу пожароопасного сезона в регионе должны быть в полном объеме выполнены запланированные превентивные мероприятия. Риск перехода огня с лесного фонда на строения должен быть сведен к минимуму», — приводится в сообщении цитата Куренкова.

На встрече с руководством тюменских спасателей Куренков напомнил, что с марта 2023 года ширина минерализованной полосы на границе с лесом должна составлять 1,4 метра. Так же глава ведомства отметил готовность тюменских структур к весеннему половодью.

Ранее URA.RU рассказало, что Куренков помог Тюменской области получить новую спецтехнику. А в начале своего визита министр возложил цветы к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим на службе.

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Министр МЧС России Александр Куренков дал тюменскому подразделению спасателей стратегическое поручение, связанное с предотвращением перехода огня с лесов на жилые строения. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области. «К началу пожароопасного сезона в регионе должны быть в полном объеме выполнены запланированные превентивные мероприятия. Риск перехода огня с лесного фонда на строения должен быть сведен к минимуму», — приводится в сообщении цитата Куренкова. На встрече с руководством тюменских спасателей Куренков напомнил, что с марта 2023 года ширина минерализованной полосы на границе с лесом должна составлять 1,4 метра. Так же глава ведомства отметил готовность тюменских структур к весеннему половодью. Ранее URA.RU рассказало, что Куренков помог Тюменской области получить новую спецтехнику. А в начале своего визита министр возложил цветы к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим на службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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