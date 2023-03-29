Замгубернатора Наталья Кирилова (на фото) и глава депздрава Алексей Сигидаев совместно решают вопросы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый заместитель курганского губернатора по соцполитике Наталья Кирилова примкнула к клану главы департамента здравоохранения Алексея Сигидаева, а не к его оппоненту Ларисе Кокориной (советник главы региона). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям и сфере медицины.

Собеседник агентства уточнил, что союз с Сигидаевым поможет быстрее решать вопросы по оптимизации расходов на самую затратную часть бюджета — медицину. Еще один инсайдер добавил, что позиции директора депздрава более сильны. «В регион Сигидаева пригласил Шумков. При этом Кокорина — последняя чиновница из команды бывшего губернатора. Все прежние высокопоставленные руководители, работавшие с экс-главой региона, уже лишились должностей», — подчеркнул источник из политокружения.

В департамент информационной и внутренней политике Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о финансировании медицины и оптимизации расходов. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кирилова заняла пост замгубернатора по социальной политике в середине февраля. На этой должности она сменила Кокорину. На это место претендовал и Сигидаев. Однако Москва его не согласовала.