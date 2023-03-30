30 марта 2023

Сторонники «ЧВК Редан» созывают курганцев на дискотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, подростки, редан, антиредан, офники
Организаторы из Сургута проведут вечеринку для курганской молодежи Фото:

Сторонники новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан» приглашают жителей Кургана на вечеринку от сургутской группы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к подростковому движению.

«Приглашаем на бомбезную тусовку. Ребята приезжают из Сургута. Билеты — от 200 рублей с человека. Сама встреча пройдет 15 апреля в Энергетиках. Вход с 12 лет», — рассказали URA.RU источники.

Сообщается, что коллектив из Сургута проводит вечеринки, разъезжая по разным городам. Сторонников «ЧВК Редан» пригласили стать промоутерами и продвигать встречу среди курганцев. Стоимость билета варьируется от того 200 рублей до 499 рублей. Как указано в сообществе коллектива, они являются самыми крупными организаторами вечеринок в ХМАО. В Курган они пытались попасть с осени 2022 года.

URA.RU писало ранее о том, что в курганском ТЦ молодежь собралась на сходку «ЧВК Редан». Ранее о встрече сообщалось в социальных сетях. На месте дежурили полицейские и несколько подростков были доставлены в отделения.

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Сторонники новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан» приглашают жителей Кургана на вечеринку от сургутской группы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к подростковому движению. «Приглашаем на бомбезную тусовку. Ребята приезжают из Сургута. Билеты — от 200 рублей с человека. Сама встреча пройдет 15 апреля в Энергетиках. Вход с 12 лет», — рассказали URA.RU источники. Сообщается, что коллектив из Сургута проводит вечеринки, разъезжая по разным городам. Сторонников «ЧВК Редан» пригласили стать промоутерами и продвигать встречу среди курганцев. Стоимость билета варьируется от того 200 рублей до 499 рублей. Как указано в сообществе коллектива, они являются самыми крупными организаторами вечеринок в ХМАО. В Курган они пытались попасть с осени 2022 года. URA.RU писало ранее о том, что в курганском ТЦ молодежь собралась на сходку «ЧВК Редан». Ранее о встрече сообщалось в социальных сетях. На месте дежурили полицейские и несколько подростков были доставлены в отделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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