Сторонники «ЧВК Редан» созывают курганцев на дискотеку

Организаторы из Сургута проведут вечеринку для курганской молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сторонники новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан» приглашают жителей Кургана на вечеринку от сургутской группы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к подростковому движению.

«Приглашаем на бомбезную тусовку. Ребята приезжают из Сургута. Билеты — от 200 рублей с человека. Сама встреча пройдет 15 апреля в Энергетиках. Вход с 12 лет», — рассказали URA.RU источники.

Сообщается, что коллектив из Сургута проводит вечеринки, разъезжая по разным городам. Сторонников «ЧВК Редан» пригласили стать промоутерами и продвигать встречу среди курганцев. Стоимость билета варьируется от того 200 рублей до 499 рублей. Как указано в сообществе коллектива, они являются самыми крупными организаторами вечеринок в ХМАО. В Курган они пытались попасть с осени 2022 года.

URA.RU писало ранее о том, что в курганском ТЦ молодежь собралась на сходку «ЧВК Редан». Ранее о встрече сообщалось в социальных сетях. На месте дежурили полицейские и несколько подростков были доставлены в отделения.