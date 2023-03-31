Тюменский леворадикал сорвал объединение двух партий

Тюменский леворадикал Александр Черепанов сорвал объединение двух коммунистических партий: КПРФ и РКРП. Все из-за чрезмерно оппозиционной риторики Черепанова, которую он публично демонстрирует на мероприятиях КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому отделению коммунистов.
«Его уже перестали приглашать на согласованные КПРФ митинги, потому что на них он начинает публично критиковать не только губернатора, но и президента. Это чревато проблемами и на выборах, и с законом. Об объединении сил речь теперь не идет», — поделился собеседник агентства.
Председатель Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов известен своими несогласованными акциями протеста и громкими высказываниями на них. Его судили за нападение на сотрудника полиции, выписывали штрафы.
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