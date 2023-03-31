31 марта 2023

Тюменский леворадикал сорвал объединение двух партий

КПРФ не пошла на союз с лидером тюменской РКРП Александром Черепановым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последнее в 2016 году заседание городской думы. Тюмень, черепанов александр
Александр Черепанов не сумел объединиться с КПРФ из-за политических взглядов Фото:

Тюменский леворадикал Александр Черепанов сорвал объединение двух коммунистических партий: КПРФ и РКРП. Все из-за чрезмерно оппозиционной риторики Черепанова, которую он публично демонстрирует на мероприятиях КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому отделению коммунистов.

«Его уже перестали приглашать на согласованные КПРФ митинги, потому что на них он начинает публично критиковать не только губернатора, но и президента. Это чревато проблемами и на выборах, и с законом. Об объединении сил речь теперь не идет», — поделился собеседник агентства.

Председатель Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов известен своими несогласованными акциями протеста и громкими высказываниями на них. Его судили за нападение на сотрудника полиции, выписывали штрафы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Тюменский леворадикал Александр Черепанов сорвал объединение двух коммунистических партий: КПРФ и РКРП. Все из-за чрезмерно оппозиционной риторики Черепанова, которую он публично демонстрирует на мероприятиях КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому отделению коммунистов. «Его уже перестали приглашать на согласованные КПРФ митинги, потому что на них он начинает публично критиковать не только губернатора, но и президента. Это чревато проблемами и на выборах, и с законом. Об объединении сил речь теперь не идет», — поделился собеседник агентства. Председатель Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов известен своими несогласованными акциями протеста и громкими высказываниями на них. Его судили за нападение на сотрудника полиции, выписывали штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...