Тюменский леворадикал сорвал объединение двух партий

КПРФ не пошла на союз с лидером тюменской РКРП Александром Черепановым

Александр Черепанов не сумел объединиться с КПРФ из-за политических взглядов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский леворадикал Александр Черепанов сорвал объединение двух коммунистических партий: КПРФ и РКРП. Все из-за чрезмерно оппозиционной риторики Черепанова, которую он публично демонстрирует на мероприятиях КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому отделению коммунистов.

«Его уже перестали приглашать на согласованные КПРФ митинги, потому что на них он начинает публично критиковать не только губернатора, но и президента. Это чревато проблемами и на выборах, и с законом. Об объединении сил речь теперь не идет», — поделился собеседник агентства.

Председатель Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов известен своими несогласованными акциями протеста и громкими высказываниями на них. Его судили за нападение на сотрудника полиции, выписывали штрафы.