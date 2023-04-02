В Курганской области расстреляли мужчину

Курганец получил смертельные огнестрельные раны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление после обнаружения в Сафакулевском округе (Курганская область) тела мужчины с огнестрельными ранениями. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«Возле одного из частных домов деревни Б-Султаново Сафакулевского муниципального округа обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы», — сообщили в прокуратуре. Тело было найдено 31 марта.

По подозрению в совершении убийства полицейские задержали местного 59-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие.

Ранее URA.RU сообщало, что спецназ задержал в Кургане подозреваемого в убийстве. Мужчина скрывался от полиции Башкортостана на территории Курганской области.