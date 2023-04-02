В Курганской области расстреляли мужчину

Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление после обнаружения в Сафакулевском округе (Курганская область) тела мужчины с огнестрельными ранениями. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.
«Возле одного из частных домов деревни Б-Султаново Сафакулевского муниципального округа обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы», — сообщили в прокуратуре. Тело было найдено 31 марта.
По подозрению в совершении убийства полицейские задержали местного 59-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие.
Ранее URA.RU сообщало, что спецназ задержал в Кургане подозреваемого в убийстве. Мужчина скрывался от полиции Башкортостана на территории Курганской области.
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