02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Курганской области расстреляли мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Курганец получил смертельные огнестрельные раны Фото:

Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление после обнаружения в Сафакулевском округе (Курганская область) тела мужчины с огнестрельными ранениями. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«Возле одного из частных домов деревни Б-Султаново Сафакулевского муниципального округа обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы», — сообщили в прокуратуре. Тело было найдено 31 марта.

По подозрению в совершении убийства полицейские задержали местного 59-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие.

Ранее URA.RU сообщало, что спецназ задержал в Кургане подозреваемого в убийстве. Мужчина скрывался от полиции Башкортостана на территории Курганской области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление после обнаружения в Сафакулевском округе (Курганская область) тела мужчины с огнестрельными ранениями. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «Возле одного из частных домов деревни Б-Султаново Сафакулевского муниципального округа обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы», — сообщили в прокуратуре. Тело было найдено 31 марта. По подозрению в совершении убийства полицейские задержали местного 59-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие. Ранее URA.RU сообщало, что спецназ задержал в Кургане подозреваемого в убийстве. Мужчина скрывался от полиции Башкортостана на территории Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...