В Тюмени решается судьба директора городского департамента

Карьера директора тюменского департамента земельных отношений Дмитрия Иванова под угрозой из-за очередной комплексной застройки. Судьба Иванова зависит от итогов его переговоров с жителями района Лесобазы, которые попадают под переселение из-за комплексного развития территорий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии Тюмени.
«Если кампания по КРТ Лесобазы будет провалена, карьерные перспективы Иванова будут перечеркнуты. Самое страшное для него — информационные скандалы. В случае, если Иванову удастся нивелировать подобные конфликты, он может рассчитывать на хорошую премию», — поделился инсайдер.
По информации агентства, Дмитрий Иванов провел уже три общих собрания с жителями района. Чиновнику предстоит убедить жителей Лесобазы в необходимости КРТ и в прозрачности процедуры переселения. За ситуацией лично следит мэр Руслан Кухарук.
URA.RU направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмени произошел скандал из-за КРТ района Старой Зареки. Местные жители собирали подписи против сноса их домов. На месте частных домов власти хотели возвести межвузовский кампус для студентов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.