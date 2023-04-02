В Тюмени решается судьба директора городского департамента

Карьера директора департамента земельных Дмитрия Иванова будет зависеть от жителей Лесобазы

Дмитрий Иванов (слева) проходит испытание очередным комплексным развитием территорий на Лесобазе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Карьера директора тюменского департамента земельных отношений Дмитрия Иванова под угрозой из-за очередной комплексной застройки. Судьба Иванова зависит от итогов его переговоров с жителями района Лесобазы, которые попадают под переселение из-за комплексного развития территорий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии Тюмени.

«Если кампания по КРТ Лесобазы будет провалена, карьерные перспективы Иванова будут перечеркнуты. Самое страшное для него — информационные скандалы. В случае, если Иванову удастся нивелировать подобные конфликты, он может рассчитывать на хорошую премию», — поделился инсайдер.

По информации агентства, Дмитрий Иванов провел уже три общих собрания с жителями района. Чиновнику предстоит убедить жителей Лесобазы в необходимости КРТ и в прозрачности процедуры переселения. За ситуацией лично следит мэр Руслан Кухарук.

URA.RU направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени произошел скандал из-за КРТ района Старой Зареки. Местные жители собирали подписи против сноса их домов. На месте частных домов власти хотели возвести межвузовский кампус для студентов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.