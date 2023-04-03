03 апреля 2023
02 апреля 2023

Для тюменцев запустят новые маршруты на праздники

В майские праздники из Тюмени в Москву и Оренбург запустят дополнительные поезда
© Служба новостей «URA.RU»
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На майские праздники у тюменцев стало больше возможностей покинуть город Фото:

Дополнительные поезда в Москву и Оренбург запустят для тюменцев в период майских праздников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы выедут из Тюмени в Москву 26 апреля, 29 апреля, 1, 5 и 7 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Обратно из Москвы тюменцы смогут вернуться 28 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая. Всего до столицы России будут курсировать четыре дополнительных поезда.

По той же схеме тюменцы смогут уехать в Оренбург. Отправление из областной столицы намечено на 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.

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Дополнительные поезда в Москву и Оренбург запустят для тюменцев в период майских праздников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы выедут из Тюмени в Москву 26 апреля, 29 апреля, 1, 5 и 7 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Обратно из Москвы тюменцы смогут вернуться 28 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая. Всего до столицы России будут курсировать четыре дополнительных поезда. По той же схеме тюменцы смогут уехать в Оренбург. Отправление из областной столицы намечено на 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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