Для тюменцев запустят новые маршруты на праздники

В майские праздники из Тюмени в Москву и Оренбург запустят дополнительные поезда

На майские праздники у тюменцев стало больше возможностей покинуть город Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дополнительные поезда в Москву и Оренбург запустят для тюменцев в период майских праздников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы выедут из Тюмени в Москву 26 апреля, 29 апреля, 1, 5 и 7 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Обратно из Москвы тюменцы смогут вернуться 28 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая. Всего до столицы России будут курсировать четыре дополнительных поезда.

По той же схеме тюменцы смогут уехать в Оренбург. Отправление из областной столицы намечено на 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.