04 апреля 2023

Протеже тюменского замгубернатора выдвинется в депутаты гордумы

Глава тюменского «Сибинформбюро» Девайкин заявился на праймериз ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, девайкин павел
Павел Девайкин заявился на праймериз «Единой России» Фото:

Руководитель медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин 5 апреля заявился для участия в праймериз «Единой России». Менеджер планирует выдвинуться в депутаты городской думы Тюмени, сообщил в своем telegram-канале региональный секретарь ЕР Андрей Артюхов. Источники URA.RU называют Девайкина человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому.

«Сегодня согласовали кандидатуру Девайкина для участия в предварительном голосовании», — написал Артюхов. Будет ли медиаменеджер выдвигаться по партийному списку или по одномандатному округу — пока не сообщается.

Ранее Девайкин считался одним из претендентов на пост директора регионального департамента по общественным связям, коммуникация и молодежной политике (который ранее возглавлял Белявский), но назначение не состоялось. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

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Руководитель медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин 5 апреля заявился для участия в праймериз «Единой России». Менеджер планирует выдвинуться в депутаты городской думы Тюмени, сообщил в своем telegram-канале региональный секретарь ЕР Андрей Артюхов. Источники URA.RU называют Девайкина человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому. «Сегодня согласовали кандидатуру Девайкина для участия в предварительном голосовании», — написал Артюхов. Будет ли медиаменеджер выдвигаться по партийному списку или по одномандатному округу — пока не сообщается. Ранее Девайкин считался одним из претендентов на пост директора регионального департамента по общественным связям, коммуникация и молодежной политике (который ранее возглавлял Белявский), но назначение не состоялось. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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