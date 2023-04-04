Протеже тюменского замгубернатора выдвинется в депутаты гордумы

Глава тюменского «Сибинформбюро» Девайкин заявился на праймериз ЕР

Павел Девайкин заявился на праймериз «Единой России» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководитель медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин 5 апреля заявился для участия в праймериз «Единой России». Менеджер планирует выдвинуться в депутаты городской думы Тюмени, сообщил в своем telegram-канале региональный секретарь ЕР Андрей Артюхов. Источники URA.RU называют Девайкина человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому.

«Сегодня согласовали кандидатуру Девайкина для участия в предварительном голосовании», — написал Артюхов. Будет ли медиаменеджер выдвигаться по партийному списку или по одномандатному округу — пока не сообщается.

Ранее Девайкин считался одним из претендентов на пост директора регионального департамента по общественным связям, коммуникация и молодежной политике (который ранее возглавлял Белявский), но назначение не состоялось. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.