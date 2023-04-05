В Тюменской области отправят на родину иностранца, который не смог сам уехать из России

В суде иностранцу назначили наказание с административным выдворением Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из Тюменской области выдворят гражданина Казахстана, который с 2020 года находился в России без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. По словам самого подсудимого, он не мог уехать из-за ряда проблем.

«Казанский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Республики Казахстан, Павла К., 1983 года рождения, за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. В судебном заседании Павел К. факт допущенного нарушения подтвердил. Пояснил, что до настоящего времени не выехал, так как в связи с карантинными мероприятиями невозможно было выехать, а также не было денег», — рассказали в пресс-службе судебной системы ТО.

В итоге мужчине назначили штраф в две тысячи рублей и постановили выдворить гражданина Казахстана за пределы России. Подсудимый должен будет под наблюдением самостоятельно покинуть ее, но пока постановление не вступило в законную силу.