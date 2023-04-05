05 апреля 2023
04 апреля 2023

В Тюменской области отправят на родину иностранца, который не смог сам уехать из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
В суде иностранцу назначили наказание с административным выдворением Фото:

Из Тюменской области выдворят гражданина Казахстана, который с 2020 года находился в России без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. По словам самого подсудимого, он не мог уехать из-за ряда проблем.

«Казанский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Республики Казахстан, Павла К., 1983 года рождения, за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. В судебном заседании Павел К. факт допущенного нарушения подтвердил. Пояснил, что до настоящего времени не выехал, так как в связи с карантинными мероприятиями невозможно было выехать, а также не было денег», — рассказали в пресс-службе судебной системы ТО.

В итоге мужчине назначили штраф в две тысячи рублей и постановили выдворить гражданина Казахстана за пределы России. Подсудимый должен будет под наблюдением самостоятельно покинуть ее, но пока постановление не вступило в законную силу.

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Из Тюменской области выдворят гражданина Казахстана, который с 2020 года находился в России без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. По словам самого подсудимого, он не мог уехать из-за ряда проблем. «Казанский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Республики Казахстан, Павла К., 1983 года рождения, за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. В судебном заседании Павел К. факт допущенного нарушения подтвердил. Пояснил, что до настоящего времени не выехал, так как в связи с карантинными мероприятиями невозможно было выехать, а также не было денег», — рассказали в пресс-службе судебной системы ТО. В итоге мужчине назначили штраф в две тысячи рублей и постановили выдворить гражданина Казахстана за пределы России. Подсудимый должен будет под наблюдением самостоятельно покинуть ее, но пока постановление не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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