Стоматологов городской больницы в ЯНАО обвинили в грубости к пациентам

Стоматологов городской больницы обвинили в хамстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоматологов городской больницы в Ноябрьске (ЯНАО) обвинили в грубости к пациентам. Как написал анонимный автор в соцсети «ВКонтакте», врач якобы отказался лечить зубы ребенку из-за того, что тот расплакался.

«Стоматологи в детской городской поликлинике на улице Советской, 79А невозможно как грубят. Вы учились для чего в медицине столько лет? Что значит „ваш ребенок плачет или капризничает, забирайте, я не буду зубы лечить ему“? И так не в первый раз грубите просто всем, кто заходит к вам в кабинет!» — уточнил автор.

Мнения горожан по поводу отношения стоматологов разделилось. Некоторые считают, что ребенка перед посещением зубного должны морально подготавливать родители. «От настроя врача зависит и настроение ребенка. Если врач без разговоров сразу лезет в рот, конечно, ребенок может расплакаться», — отметила Яна Носова. «Вы серьезно? А я думала, что врач медицинскую помощь оказывает, а не детей успокаивать должен. Подготовьте своего ребенка, вы же родитель!» — добавила Анна Вяземская.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в стоматологии работают профессионалы, которые имеют опыт работы с детьми разных возрастов. Случаев отказа от лечения в медучреждении не фиксировалось. Помощь по острой боли оказывается незамедлительно.

«Благодаря поддержке региона они работают на высококачественном оборудовании, а маленьким северянам доступен весь комплекс лечебных услуг. Для деток с ОВЗ предусмотрено лечение под наркозом. Деток уговаривают, если они не настроены на лечение. Если ребенок совсем не готов к плановому лечению, его переписывают на другой день», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ребенок с зубной болью не мог попасть на прием к врачу. Мама не могла записаться на прием на протяжении недели.