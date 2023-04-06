06 апреля 2023

Тюменские силовики возьмутся за бюджетников после скандала с задержанием чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Экс-директор тюменского центра занятости Оксана Астафьева была задержана сотрудниками ФСБ Фото:

В бюджетных организациях Тюменской области пройдет комплексная проверка силовых структур, поводом для которой стало задержание экс-директора центра занятости региона Оксаны Астафьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Бывшей чиновнице предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

«После истории с задержанием Астафьевой, негласные комплексные проверки на предмет выявления незаконных выплат за счет бюджета Тюменской области пройдут и в других бюджетных организациях региона. Работа в этом направлении активно ведется. Есть перечень таких организаций, но он не разглашается, чтобы не помешать работе силовых структур», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление ФСБ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали бывшего директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву. За несколько дней до этого чиновница была уволена. С ней не продлили трудовой договор.

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В бюджетных организациях Тюменской области пройдет комплексная проверка силовых структур, поводом для которой стало задержание экс-директора центра занятости региона Оксаны Астафьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Бывшей чиновнице предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «После истории с задержанием Астафьевой, негласные комплексные проверки на предмет выявления незаконных выплат за счет бюджета Тюменской области пройдут и в других бюджетных организациях региона. Работа в этом направлении активно ведется. Есть перечень таких организаций, но он не разглашается, чтобы не помешать работе силовых структур», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСБ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали бывшего директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву. За несколько дней до этого чиновница была уволена. С ней не продлили трудовой договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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