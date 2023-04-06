Тюменские силовики возьмутся за бюджетников после скандала с задержанием чиновницы

07 апреля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Экс-директор тюменского центра занятости Оксана Астафьева была задержана сотрудниками ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В бюджетных организациях Тюменской области пройдет комплексная проверка силовых структур, поводом для которой стало задержание экс-директора центра занятости региона Оксаны Астафьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Бывшей чиновнице предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «После истории с задержанием Астафьевой, негласные комплексные проверки на предмет выявления незаконных выплат за счет бюджета Тюменской области пройдут и в других бюджетных организациях региона. Работа в этом направлении активно ведется. Есть перечень таких организаций, но он не разглашается, чтобы не помешать работе силовых структур», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСБ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали бывшего директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву. За несколько дней до этого чиновница была уволена. С ней не продлили трудовой договор.

В бюджетных организациях Тюменской области пройдет комплексная проверка силовых структур, поводом для которой стало задержание экс-директора центра занятости региона Оксаны Астафьевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Бывшей чиновнице предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. «После истории с задержанием Астафьевой, негласные комплексные проверки на предмет выявления незаконных выплат за счет бюджета Тюменской области пройдут и в других бюджетных организациях региона. Работа в этом направлении активно ведется. Есть перечень таких организаций, но он не разглашается, чтобы не помешать работе силовых структур», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСБ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ задержали бывшего директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву. За несколько дней до этого чиновница была уволена. С ней не продлили трудовой договор.