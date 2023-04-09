Курганцам под видом дорогой рыбы в консервах продавали дешевую

Из Крыма в Курганскую область привезли дешевые консервы вместо дорогих (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Жителям Курганской области под видом дорогой рыбы в консервах продавали дешевую. Продукцию в регион привезли из Крыма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие „Фортуна Крым“ выпустило в оборот партию рыбных консервов „Сайра“. Для продажи они поступили, в том числе, и Курганскую область. В качестве сырья использовали сельдь. Производитель ввел в заблуждение потребителя и подменил один вид рыбы на другой, более дешевый», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 43 килограмма продукции на одном из предприятий Шадринска. Компании рекомендовали вернуть остатки консервов поставщику или обратиться в суд за защитой прав.

Ранее URA.RU писало, что под видом сайры крымская компания поставляла в Челябинск обычную сельдь. Местному предприятию, которое являлось получателем фальсифицированной продукции, поручено было ее уничтожить.