09 апреля 2023
08 апреля 2023
07 апреля 2023

Курганцам под видом дорогой рыбы в консервах продавали дешевую

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Из Крыма в Курганскую область привезли дешевые консервы вместо дорогих (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области под видом дорогой рыбы в консервах продавали дешевую. Продукцию в регион привезли из Крыма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие „Фортуна Крым“ выпустило в оборот партию рыбных консервов „Сайра“. Для продажи они поступили, в том числе, и Курганскую область. В качестве сырья использовали сельдь. Производитель ввел в заблуждение потребителя и подменил один вид рыбы на другой, более дешевый», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 43 килограмма продукции на одном из предприятий Шадринска. Компании рекомендовали вернуть остатки консервов поставщику или обратиться в суд за защитой прав.

Ранее URA.RU писало, что под видом сайры крымская компания поставляла в Челябинск обычную сельдь. Местному предприятию, которое являлось получателем фальсифицированной продукции, поручено было ее уничтожить.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жителям Курганской области под видом дорогой рыбы в консервах продавали дешевую. Продукцию в регион привезли из Крыма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприятие „Фортуна Крым“ выпустило в оборот партию рыбных консервов „Сайра“. Для продажи они поступили, в том числе, и Курганскую область. В качестве сырья использовали сельдь. Производитель ввел в заблуждение потребителя и подменил один вид рыбы на другой, более дешевый», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 43 килограмма продукции на одном из предприятий Шадринска. Компании рекомендовали вернуть остатки консервов поставщику или обратиться в суд за защитой прав. Ранее URA.RU писало, что под видом сайры крымская компания поставляла в Челябинск обычную сельдь. Местному предприятию, которое являлось получателем фальсифицированной продукции, поручено было ее уничтожить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...