04 апреля 2023

Крымская компания поставляла в Челябинск дешевую рыбу под видом дорогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Под видом сайры компания поставляла в Челябинск обычную сельдь Фото:

Крымская компания «Фортуна Крым» поставляла в Челябинск дешевые рыбные консервы под видом дорогих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, под видом сайры компания отправляла в регион сельдь.

«Компания в качестве сырья для производства рыбных консервов „Сайра“ использовала сельдь. То есть своими действиями производитель вводил в заблуждение потребителя и подменял один вид рыбы на другой, более дешевый», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что специалисты выявили предприятие, которое являлось получателем фальсифицированной продукции. Оно получило уведомление об этом. Также предприятию выдали предписание не допускать данную продукцию в реализацию и вывести ее из оборота с последующим уничтожением.

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Крымская компания «Фортуна Крым» поставляла в Челябинск дешевые рыбные консервы под видом дорогих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, под видом сайры компания отправляла в регион сельдь. «Компания в качестве сырья для производства рыбных консервов „Сайра“ использовала сельдь. То есть своими действиями производитель вводил в заблуждение потребителя и подменял один вид рыбы на другой, более дешевый», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что специалисты выявили предприятие, которое являлось получателем фальсифицированной продукции. Оно получило уведомление об этом. Также предприятию выдали предписание не допускать данную продукцию в реализацию и вывести ее из оборота с последующим уничтожением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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