Крымская компания поставляла в Челябинск дешевую рыбу под видом дорогой

Под видом сайры компания поставляла в Челябинск обычную сельдь Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Крымская компания «Фортуна Крым» поставляла в Челябинск дешевые рыбные консервы под видом дорогих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, под видом сайры компания отправляла в регион сельдь.

«Компания в качестве сырья для производства рыбных консервов „Сайра“ использовала сельдь. То есть своими действиями производитель вводил в заблуждение потребителя и подменял один вид рыбы на другой, более дешевый», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что специалисты выявили предприятие, которое являлось получателем фальсифицированной продукции. Оно получило уведомление об этом. Также предприятию выдали предписание не допускать данную продукцию в реализацию и вывести ее из оборота с последующим уничтожением.