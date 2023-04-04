Крымская компания поставляла в Челябинск дешевую рыбу под видом дорогой

Крымская компания «Фортуна Крым» поставляла в Челябинск дешевые рыбные консервы под видом дорогих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, под видом сайры компания отправляла в регион сельдь.
«Компания в качестве сырья для производства рыбных консервов „Сайра“ использовала сельдь. То есть своими действиями производитель вводил в заблуждение потребителя и подменял один вид рыбы на другой, более дешевый», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В надзорном ведомстве отметили, что специалисты выявили предприятие, которое являлось получателем фальсифицированной продукции. Оно получило уведомление об этом. Также предприятию выдали предписание не допускать данную продукцию в реализацию и вывести ее из оборота с последующим уничтожением.
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