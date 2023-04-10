Новый спикер гордумы Тюмени Иванова усилит позиции депутата-бодибилдера

Депутат гордумы Наталья Проскурякова усилится благодаря подруге-спикеру Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Избрание на пост спикера гордумы Тюмени Светланы Ивановой усилит позиции депутата-бодибилдера Натальи Проскуряковой. Женщины находятся в давних дружеских отношениях, завязавшихся в ходе реализации спортивных мероприятий. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Они давно дружат по линии спорта. Иванова руководила городским департаментом по спорту до 2012 года. Депутат гордумы Тюмени Проскурякова возглавляет региональную федерацию бодибилдинга. Благодаря внеслужебным отношениям Проскуряковой легче будет договариваться с новым председателем, это позитивно скажется на ее депутатской деятельности», — поделился собеседник агентства.

На данный момент Светлана Иванова возглавляет администрацию Тюменского района. В тюменской политике ей прочат место председателя гордумы нового созыва. Место ей освободит Евгений Заболотный, который не станет участвовать в выборах-2023.