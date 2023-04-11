В Тюмени возведут спорткомплекс для занятий керлингом

В Тюмени построят спортивный комплекс, где будут заниматься керлингом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени возведут двухэтажный спорткомплекс для занятий зимними видами спорта. Об этом сообщило правительство Тюменской области.

«Предприниматели планируют привлечь как собственные, так и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга. Возведение двухэтажного спортивного комплекса с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, керлингом. Общая площадь здания — 4500 кв. м.», — сказано в публикации инфоцентра правительства.

Стоимость спорткомплекса составит 150 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Здание уже возведено в заречной части города.