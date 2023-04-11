11 апреля 2023

В Тюмени возведут спорткомплекс для занятий керлингом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
В Тюмени построят спортивный комплекс, где будут заниматься керлингом Фото:

В Тюмени возведут двухэтажный спорткомплекс для занятий зимними видами спорта. Об этом сообщило правительство Тюменской области.

«Предприниматели планируют привлечь как собственные, так и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга. Возведение двухэтажного спортивного комплекса с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, керлингом. Общая площадь здания — 4500 кв. м.», — сказано в публикации инфоцентра правительства.

Стоимость спорткомплекса составит 150 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Здание уже возведено в заречной части города.

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В Тюмени возведут двухэтажный спорткомплекс для занятий зимними видами спорта. Об этом сообщило правительство Тюменской области. «Предприниматели планируют привлечь как собственные, так и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга. Возведение двухэтажного спортивного комплекса с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, керлингом. Общая площадь здания — 4500 кв. м.», — сказано в публикации инфоцентра правительства. Стоимость спорткомплекса составит 150 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что фитнес-компания «ФитБерри» построит в Тюмени большой спортивный центр за 300 миллионов рублей. Здание уже возведено в заречной части города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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