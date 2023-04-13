В Тюмени упал спрос на аренду квартир

14 апреля 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в первом квартале 2023 года относительно прошлогодних данных спрос на долгосрочную аренду квартир упал на 11,4%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость долгосрочной аренды квартир в Тюмени за год не изменилась. <…> В первом квартале 2023 относительно первого квартала 2022 спрос снизился на 11,4%», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Отмечается, что средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, объем предложений за год вырос на 9,4%, за месяц на 4,1%. Ранее URA.RU писало, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Тюмени поднимется на 10-15%. Рост станет итогом высокого спроса и общего увеличения цен.

В Тюмени в первом квартале 2023 года относительно прошлогодних данных спрос на долгосрочную аренду квартир упал на 11,4%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость долгосрочной аренды квартир в Тюмени за год не изменилась. <…> В первом квартале 2023 относительно первого квартала 2022 спрос снизился на 11,4%», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Отмечается, что средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, объем предложений за год вырос на 9,4%, за месяц на 4,1%. Ранее URA.RU писало, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Тюмени поднимется на 10-15%. Рост станет итогом высокого спроса и общего увеличения цен.