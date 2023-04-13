13 апреля 2023
12 апреля 2023

В Тюмени упал спрос на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюмени в первом квартале 2023 года относительно прошлогодних данных спрос на долгосрочную аренду квартир упал на 11,4%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«Стоимость долгосрочной аренды квартир в Тюмени за год не изменилась. <…> В первом квартале 2023 относительно первого квартала 2022 спрос снизился на 11,4%», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.

Отмечается, что средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, объем предложений за год вырос на 9,4%, за месяц на 4,1%.

Ранее URA.RU писало, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Тюмени поднимется на 10-15%. Рост станет итогом высокого спроса и общего увеличения цен.

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В Тюмени в первом квартале 2023 года относительно прошлогодних данных спрос на долгосрочную аренду квартир упал на 11,4%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость долгосрочной аренды квартир в Тюмени за год не изменилась. <…> В первом квартале 2023 относительно первого квартала 2022 спрос снизился на 11,4%», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Отмечается, что средняя стоимость аренды квартиры в Тюмени составляет 20 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, объем предложений за год вырос на 9,4%, за месяц на 4,1%. Ранее URA.RU писало, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Тюмени поднимется на 10-15%. Рост станет итогом высокого спроса и общего увеличения цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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