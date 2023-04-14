14 апреля 2023
13 апреля 2023

В тюменском СНТ сгорел жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тюменской области в СНТ «Лесная сказка» сгорел жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщили в telegram-канале противопожарной службы региона.

«Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области (с. Тюнево) реагировал на возгорание в СНТ „Лесная сказка“. Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале «Пожарочка онлайн».

Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в регионе с 10 апреля начал работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. После введения режима специалисты организовали патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

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В Тюменской области в СНТ «Лесная сказка» сгорел жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщили в telegram-канале противопожарной службы региона. «Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области (с. Тюнево) реагировал на возгорание в СНТ „Лесная сказка“. Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале «Пожарочка онлайн». Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 10 апреля начал работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. После введения режима специалисты организовали патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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