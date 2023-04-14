В тюменском СНТ сгорел жилой дом. Фото

15 апреля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в СНТ «Лесная сказка» сгорел жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщили в telegram-канале противопожарной службы региона. «Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области (с. Тюнево) реагировал на возгорание в СНТ „Лесная сказка“. Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале «Пожарочка онлайн». Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 10 апреля начал работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. После введения режима специалисты организовали патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Фото: telegram-канал «Пожарочка онлайн» Фото: telegram-канал «Пожарочка онлайн»

В Тюменской области в СНТ «Лесная сказка» сгорел жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщили в telegram-канале противопожарной службы региона. «Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области (с. Тюнево) реагировал на возгорание в СНТ „Лесная сказка“. Пожар произошел в жилом доме и надворных постройках на площади 35 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале «Пожарочка онлайн». Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 10 апреля начал работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации ЧС. После введения режима специалисты организовали патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.