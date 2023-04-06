В Тюмени из-за лесных пожаров введут режим повышенной готовности

07 апреля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Повышенную готовность для всех служб вводят с 10 апреля 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 10 апреля 2023 года начнет работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такое постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства. «В Тюменской области вводят режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций с 10 апреля. Постановление подписал губернатор Александр Моор 7 апреля. Решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением природных пожаров», — говорится в сообщении. После введения режима повышенной готовности специалисты организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. К этой работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров. Так же будет проведен мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Ранее URA.RU рассказало об особом противопожарном режиме, который действует в Тюменской области с 3 апреля. В настоящий момент посещение жителями области лесов находится под запретом.

В Тюмени 10 апреля 2023 года начнет работу режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такое постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства. «В Тюменской области вводят режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций с 10 апреля. Постановление подписал губернатор Александр Моор 7 апреля. Решение принято из-за угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением природных пожаров», — говорится в сообщении. После введения режима повышенной готовности специалисты организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. К этой работе привлекут представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров. Так же будет проведен мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Ранее URA.RU рассказало об особом противопожарном режиме, который действует в Тюменской области с 3 апреля. В настоящий момент посещение жителями области лесов находится под запретом.