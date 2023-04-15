15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ЯНАО остановили сбор вещей для жителей сгоревшего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы, бухгалтерия, бумаги к заседанию
Пункт сбора вещей переполнен Фото:

Власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили об остановке сбора вещей для жильцов сгоревшего дома по улице Школьная 31 из-за их большого количества. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Уважаемые земляки. Сотни неравнодушных горожан откликнулись на призыв о помощи жителям дома Школьная-31. Пункт сбора помощи жителям, пострадавшим при пожаре, в управлении соцзащиты переполнен. Сбор остановлен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие уже посещают пункт и берут необходимое. По итогу встреч с погорельцами формируется потребность, какая одежда, каких именно размеров необходима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.

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Власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили об остановке сбора вещей для жильцов сгоревшего дома по улице Школьная 31 из-за их большого количества. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Уважаемые земляки. Сотни неравнодушных горожан откликнулись на призыв о помощи жителям дома Школьная-31. Пункт сбора помощи жителям, пострадавшим при пожаре, в управлении соцзащиты переполнен. Сбор остановлен», — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие уже посещают пункт и берут необходимое. По итогу встреч с погорельцами формируется потребность, какая одежда, каких именно размеров необходима. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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