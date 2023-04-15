В ЯНАО остановили сбор вещей для жителей сгоревшего дома

Пункт сбора вещей переполнен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили об остановке сбора вещей для жильцов сгоревшего дома по улице Школьная 31 из-за их большого количества. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Уважаемые земляки. Сотни неравнодушных горожан откликнулись на призыв о помощи жителям дома Школьная-31. Пункт сбора помощи жителям, пострадавшим при пожаре, в управлении соцзащиты переполнен. Сбор остановлен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие уже посещают пункт и берут необходимое. По итогу встреч с погорельцами формируется потребность, какая одежда, каких именно размеров необходима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.