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В Тюмень придет погода, несущая опасность для горожан

В Тюмени 19 апреля ожидается опасное для метеозависимых повышенное атмосферное давление
© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника "Свобода". Екатеринбург, здравоохранение, измерение давления
В Тюмени самым опасным для гипертоников днем на текущей неделе станет среда Фото:

В Тюмени 1 апреля ожидается повышенное атмосферное давление (768 мм ртутного столба), которое несет опасность для тех, кто страдает гипертонией и астмой, а также для аллергиков. Прогноз представлен на сайте «Яндекс Погода».

«Тюмень, 19 апреля. Атмосферное давление: утро — 767 мм рт. ст., днем — 768 мм рт. ст., вечером — 767 мм рт. ст.», — говорится в прогнозе на сервисе «Яндекс Погода».

Атмосферное давление свыше 760 мм ртутного столба считается повышенным. По данным официального сайта Гидрометцентра России, превышение этого показателя несет опасность для здоровья граждан. В частности, ухудшение самочувствия грозит тем, кто страдает гипертонией.

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В Тюмени 1 апреля ожидается повышенное атмосферное давление (768 мм ртутного столба), которое несет опасность для тех, кто страдает гипертонией и астмой, а также для аллергиков. Прогноз представлен на сайте «Яндекс Погода». «Тюмень, 19 апреля. Атмосферное давление: утро — 767 мм рт. ст., днем — 768 мм рт. ст., вечером — 767 мм рт. ст.», — говорится в прогнозе на сервисе «Яндекс Погода». Атмосферное давление свыше 760 мм ртутного столба считается повышенным. По данным официального сайта Гидрометцентра России, превышение этого показателя несет опасность для здоровья граждан. В частности, ухудшение самочувствия грозит тем, кто страдает гипертонией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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