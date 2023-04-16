В Тюмень придет погода, несущая опасность для горожан

В Тюмени 1 апреля ожидается повышенное атмосферное давление (768 мм ртутного столба), которое несет опасность для тех, кто страдает гипертонией и астмой, а также для аллергиков. Прогноз представлен на сайте «Яндекс Погода».
«Тюмень, 19 апреля. Атмосферное давление: утро — 767 мм рт. ст., днем — 768 мм рт. ст., вечером — 767 мм рт. ст.», — говорится в прогнозе на сервисе «Яндекс Погода».
Атмосферное давление свыше 760 мм ртутного столба считается повышенным. По данным официального сайта Гидрометцентра России, превышение этого показателя несет опасность для здоровья граждан. В частности, ухудшение самочувствия грозит тем, кто страдает гипертонией.
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