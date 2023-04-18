Тюменские рестораны вытесняют с родины сетевых гигантов

Крупные федеральные сети не выдерживают конкуренции с тюменскими рестораторами и закрываются

19 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, местные предприниматели больше вкладываются в развитие и маркетинг, что позволяет эффективнее вести бизнес Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупным федеральным сетям стало сложнее конкурировать с местными заведениями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в ресторанной сфере. По его словам, в последнее время тюменский общепит активно развивается, предлагая сервис лучше, чем иногородние конкуренты. «Конечно, у сетки есть сила бренда, но и локально можно создавать качественный продукт. Ты можешь быть сетевым проектом, но при этом оказывать некачественный сервис, тогда сила бренда тебя не спасет. Недавнее закрытие Black Star Burger тому пример. Еще вспоминается Traveler’s Coffee — тоже крупная сеть, но в Тюмени больше нет ни одной точки. В городе полно своих конкурентоспособных заведений от местных предпринимателей, которые вкладываются и отдаются в свои проекты гораздо сильнее, чем люди, запустивших сеть по отработанной схеме», — рассказывает ресторатор. Собеседник добавляет, что относительную стабильность показывают в основном крупные федеральные сети, специализирующиеся на кухне, ориентированной на среднего покупателя или фастфуде. «Такие заведения по типу „Крошки-картошки“, „Бургер Кинга“, „Вкусно и точка“ с малой вероятностью закроются. Здесь речь идет в основном о заведениях, с ценовым диапазоном выше среднего. Они слабо конкурируют с местными, потому что тюменские бизнесмены прекрасно понимают, на какую аудиторию они работают, они лучше чувствуют настроение и запросы горожан. Плюс им не нужны дополнительные расходы в виде паушальных взносов и ежемесячных платежей за франшизу. Как правило, эти деньги они тратят на развитие и маркетинг», — добавляет собеседник агентства. За последние полгода в Тюмени открылись десятки новых заведений как от местных предпринимателей, так и федеральных. В этот же период закрылись несколько ключевых для города общепитов, среди которых пивной ресторан «Хамовники». Также в марте закрылся первый в городе ресторан сети Black Star Burger. Агентство направило запрос в департамент потребительского рынка и туризма и Тюменской области. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупным федеральным сетям стало сложнее конкурировать с местными заведениями. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в ресторанной сфере. По его словам, в последнее время тюменский общепит активно развивается, предлагая сервис лучше, чем иногородние конкуренты. «Конечно, у сетки есть сила бренда, но и локально можно создавать качественный продукт. Ты можешь быть сетевым проектом, но при этом оказывать некачественный сервис, тогда сила бренда тебя не спасет. Недавнее закрытие Black Star Burger тому пример. Еще вспоминается Traveler’s Coffee — тоже крупная сеть, но в Тюмени больше нет ни одной точки. В городе полно своих конкурентоспособных заведений от местных предпринимателей, которые вкладываются и отдаются в свои проекты гораздо сильнее, чем люди, запустивших сеть по отработанной схеме», — рассказывает ресторатор. Собеседник добавляет, что относительную стабильность показывают в основном крупные федеральные сети, специализирующиеся на кухне, ориентированной на среднего покупателя или фастфуде. «Такие заведения по типу „Крошки-картошки“, „Бургер Кинга“, „Вкусно и точка“ с малой вероятностью закроются. Здесь речь идет в основном о заведениях, с ценовым диапазоном выше среднего. Они слабо конкурируют с местными, потому что тюменские бизнесмены прекрасно понимают, на какую аудиторию они работают, они лучше чувствуют настроение и запросы горожан. Плюс им не нужны дополнительные расходы в виде паушальных взносов и ежемесячных платежей за франшизу. Как правило, эти деньги они тратят на развитие и маркетинг», — добавляет собеседник агентства. За последние полгода в Тюмени открылись десятки новых заведений как от местных предпринимателей, так и федеральных. В этот же период закрылись несколько ключевых для города общепитов, среди которых пивной ресторан «Хамовники». Также в марте закрылся первый в городе ресторан сети Black Star Burger. Агентство направило запрос в департамент потребительского рынка и туризма и Тюменской области. Ответ на него ожидается.