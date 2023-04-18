18 апреля 2023
17 апреля 2023

Власти города ЯНАО проверили устранение замечаний управляющими компаниями

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские власти проверяют качество уборки крыш домов
Городские власти проверяют качество уборки крыш домов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) комиссия управления жилищно-коммунального хозяйства провела рейд-контроль по оценке состояния придомовых территорий. В telegram-канале городской администрации сообщается, что нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены.

«Сегодня проверили д. 5 по ул. Почтовая. В прошлом рейде здесь выявлены замечания: на кровле дома были сосульки. Сейчас все работы выполнены», — говорится в сообщении.

Основная задача мероприятия — проверить, как идет очистка крыш жилых домов от снега, наледи, сосулек. В ходе рейда также был проверен дом 26 по улице Маяковского. Альпинисты очищали крышу от сосулек и оставшегося снега. Отмечается, что управляющие компании работают по своим графикам и при выявлении нарушений устраняют их оперативно.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качественно выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов.

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В Салехарде (ЯНАО) комиссия управления жилищно-коммунального хозяйства провела рейд-контроль по оценке состояния придомовых территорий. В telegram-канале городской администрации сообщается, что нарушения, выявленные по улице Почтовой дом 5, были устранены. «Сегодня проверили д. 5 по ул. Почтовая. В прошлом рейде здесь выявлены замечания: на кровле дома были сосульки. Сейчас все работы выполнены», — говорится в сообщении. Основная задача мероприятия — проверить, как идет очистка крыш жилых домов от снега, наледи, сосулек. В ходе рейда также был проверен дом 26 по улице Маяковского. Альпинисты очищали крышу от сосулек и оставшегося снега. Отмечается, что управляющие компании работают по своим графикам и при выявлении нарушений устраняют их оперативно. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО потребовала от управляющих компаний Салехарда качественно выполнять уборку снега с крыш. В городе выявили факты некачественной уборки кровель 52 многоквартирных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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