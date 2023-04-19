19 апреля 2023

Курганский губернатор предположил, что стало причиной развала СССР

Курганский губернатор Шумков: СССР развалился из-за исчерпавшей себя идеи
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков заявил, что современная Россия учитывает опыт СССР в своем развитии Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что развал Советского союза произошел из-за устаревания идеи. Об этом он высказался в своем telegram-канале.

«Советский союз пал не от проблем в экономике, а как только выдохлась и исчерпала себя старая идея», — высказал версию губернатор. Такой идеей он считает уничтожение православия.

В качестве доказательства глава региона приводит данные, что после революции 1917 года новая власть стала разрушать храмы. При появлении угрозы военного уничтожения советская власть «в 1940-х стала снова открывать храмы».

Шумков считает, что сочетание государственности и мощного духовенства являются основой ключевого развития быстрого развития страны. На этих принципах стоит Россия, утверждает губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского региона высказался о соседних с Россией государствах. Шумков заявил, что без России не было бы Грузии и Армении.

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Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что развал Советского союза произошел из-за устаревания идеи. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Советский союз пал не от проблем в экономике, а как только выдохлась и исчерпала себя старая идея», — высказал версию губернатор. Такой идеей он считает уничтожение православия. В качестве доказательства глава региона приводит данные, что после революции 1917 года новая власть стала разрушать храмы. При появлении угрозы военного уничтожения советская власть «в 1940-х стала снова открывать храмы». Шумков считает, что сочетание государственности и мощного духовенства являются основой ключевого развития быстрого развития страны. На этих принципах стоит Россия, утверждает губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского региона высказался о соседних с Россией государствах. Шумков заявил, что без России не было бы Грузии и Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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