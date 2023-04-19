Курганский губернатор предположил, что стало причиной развала СССР

Курганский губернатор Шумков: СССР развалился из-за исчерпавшей себя идеи

20 апреля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков заявил, что современная Россия учитывает опыт СССР в своем развитии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что развал Советского союза произошел из-за устаревания идеи. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Советский союз пал не от проблем в экономике, а как только выдохлась и исчерпала себя старая идея», — высказал версию губернатор. Такой идеей он считает уничтожение православия. В качестве доказательства глава региона приводит данные, что после революции 1917 года новая власть стала разрушать храмы. При появлении угрозы военного уничтожения советская власть «в 1940-х стала снова открывать храмы». Шумков считает, что сочетание государственности и мощного духовенства являются основой ключевого развития быстрого развития страны. На этих принципах стоит Россия, утверждает губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского региона высказался о соседних с Россией государствах. Шумков заявил, что без России не было бы Грузии и Армении.

Глава Курганской области Вадим Шумков предположил, что развал Советского союза произошел из-за устаревания идеи. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Советский союз пал не от проблем в экономике, а как только выдохлась и исчерпала себя старая идея», — высказал версию губернатор. Такой идеей он считает уничтожение православия. В качестве доказательства глава региона приводит данные, что после революции 1917 года новая власть стала разрушать храмы. При появлении угрозы военного уничтожения советская власть «в 1940-х стала снова открывать храмы». Шумков считает, что сочетание государственности и мощного духовенства являются основой ключевого развития быстрого развития страны. На этих принципах стоит Россия, утверждает губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского региона высказался о соседних с Россией государствах. Шумков заявил, что без России не было бы Грузии и Армении.