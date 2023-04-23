В Тюменской области при пожаре погиб человек

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление на пятом этаже
В Ялуторовске при пожаре погиб человек. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Тюменской области.
«Из зоны воздействия опасных факторов пожара огнеборцами было спасено 2 человека — переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного человека», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о пожаре поступило 23 апреля 2023, в девять часов вечера. Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Новикова, 30. К тушению было привлечено 3 единицы техники и 13 человек ГУ МЧС области. Причины пожара устанавливаются.
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