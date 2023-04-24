Десятки домов в Кургане до конца лета останутся без горячей воды

Чиновники заявили, что в некоторых домах Кургана горячей воды не будет почти все лето Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане больше сотни домов останутся без горячей воды до начала отопительного сезона. Об этом сообщает гендиректор «Курганской генерирующей компании» Александр Прибылев, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции по поводу окончания отопительного сезона.

«По улице Максима Горького участок, на котором расположено 135 домов, горячая вода будет отключена до начала отопительного периода. Это продлится до того момента, пока не будет сделан сам участок на улице Горького», — рассказал Прибылев на брифинге для журналистов.

Также сообщается, что на улице Правды ряд домов будут отключены по 1 августа. Это связано с капитальным ремонтом магистральных сетей на участке. «Это то, что нам нужно доделать, так как из-за этого не только эти дома не получат горячую воду, но и центральная часть города», — пояснил гендиректор Прибылев.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе опубликовали график отключения горячей воды. В Шадринске начнут отключения с 10 мая.