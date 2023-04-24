Жители ЯНАО рассказали о самых нерациональных тратах

Жители ЯНАО не стали бы тратить деньги на брендовые вещи и питание в кафе и ресторанах

25 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Самой нерациональной тратой 77% жителей ЯНАО считают покупку брендовых вещей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители ЯНАО считают, что самые нерациональные траты — это покупка брендовых вещей и питание в кафе и ресторанах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе службе hh.ru. «Самой нерациональной тратой 77% жителей ЯНАО считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются чаще — 78%», — говорится в сообщении. Уточняется, что 58% ямальцев считают, что нерационально тратить на питание вне дома. Еще 45% считают бессмысленными траты на сеансы с психологом. Помимо этого, в список попали beauty- и SPA-услуги, свадебные путешествия, посещение кино и театров, поездки по России и другим странам, а также вложение средств в приобретение авто и квартиры. Ранее сообщалось, что ямальцы стали больше тратить на здоровый образ жизни. По данным исследования, у 38% жителей региона увеличились расходы на эти цели.

Жители ЯНАО считают, что самые нерациональные траты — это покупка брендовых вещей и питание в кафе и ресторанах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе службе hh.ru. «Самой нерациональной тратой 77% жителей ЯНАО считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются чаще — 78%», — говорится в сообщении. Уточняется, что 58% ямальцев считают, что нерационально тратить на питание вне дома. Еще 45% считают бессмысленными траты на сеансы с психологом. Помимо этого, в список попали beauty- и SPA-услуги, свадебные путешествия, посещение кино и театров, поездки по России и другим странам, а также вложение средств в приобретение авто и квартиры. Ранее сообщалось, что ямальцы стали больше тратить на здоровый образ жизни. По данным исследования, у 38% жителей региона увеличились расходы на эти цели.