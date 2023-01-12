Более трети жителей ЯНАО в 2022 году увеличили траты на ЗОЖ

В ЯНАО женщины придерживаются ЗОЖ чаще мужчин Фото: Размик Закарян © URA.RU

Согласно опросу, который провела служба исследований hh.ru, 38% жителей ЯНАО признали, что в 2022 году стали выделять больше средств на здоровый образ жизни. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«41% опрошенных соискателей, которые придерживаются ЗОЖ, считают, что за последний год их расходы на здоровый образ жизни не изменились. Еще 38% признают, что стали тратить на эти цели больше. Остальные затруднились ответить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди опрошенных, около трети ямальцев отметили, что всегда придерживаются здорового образа жизни, 45% — когда набирают вес, 12% — не придерживаются, 9% — даже не думают о нем. При этом чаще всего его придерживаются женщины. Также 38% ямальцев читают статьи о здоровье или смотрят специализированные телешоу. Четверть опрошенных читают профессиональную литературу, 24% обращаются за информацией о ЗОЖ к фитнес-тренерам.

Ранее сообщалось, что жители Ямала за последние три года сократили употребление табака. В рейтинге регионов отметили, что ямальцы стали стремиться к более здоровому образу жизни.