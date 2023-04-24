В Курганской области в ДТП со сгоревшим автомобилем погиб человек. Фото

25 апреля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Курганские инспекторы ДПС выехали на смертельную аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночном ДТП возле села Звериноголовское (Курганская область) сгорел автомобиль, в аварии погиб пассажир. Информацию URA.RU сообщили читатели портала. В управлении Госавтоинспекции региона информацию об смертельной аварии подтвердили. «25 апреля около 2:30 на улице Орджоникидзе в селе Звериноголовское произошло ДТП. Водитель 1981 г. р. на автомобиле BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги. Его пассажир 1978 г. р. погиб на месте аварии», — рассказали в УГИБДД региона. Водитель с травмами был госпитализирован. Судя по присланным в редакцию снимкам, в автомобиле после вылета в кювет произошло возгорание. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП. В курганском селе Звериноголовское в ДТП погиб человек фото: читатели URA.RU Водитель сгоревшего BMW попал в больницу, его пассажир погиб фото: читатели URA.RU

В ночном ДТП возле села Звериноголовское (Курганская область) сгорел автомобиль, в аварии погиб пассажир. Информацию URA.RU сообщили читатели портала. В управлении Госавтоинспекции региона информацию об смертельной аварии подтвердили. «25 апреля около 2:30 на улице Орджоникидзе в селе Звериноголовское произошло ДТП. Водитель 1981 г. р. на автомобиле BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги. Его пассажир 1978 г. р. погиб на месте аварии», — рассказали в УГИБДД региона. Водитель с травмами был госпитализирован. Судя по присланным в редакцию снимкам, в автомобиле после вылета в кювет произошло возгорание. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.