24 апреля 2023

В Курганской области в ДТП со сгоревшим автомобилем погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
Курганские инспекторы ДПС выехали на смертельную аварию Фото:

В ночном ДТП возле села Звериноголовское (Курганская область) сгорел автомобиль, в аварии погиб пассажир. Информацию URA.RU сообщили читатели портала.

В управлении Госавтоинспекции региона информацию об смертельной аварии подтвердили. «25 апреля около 2:30 на улице Орджоникидзе в селе Звериноголовское произошло ДТП. Водитель 1981 г. р. на автомобиле BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги. Его пассажир 1978 г. р. погиб на месте аварии», — рассказали в УГИБДД региона. Водитель с травмами был госпитализирован.

Судя по присланным в редакцию снимкам, в автомобиле после вылета в кювет произошло возгорание. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.

В курганском селе Звериноголовское в ДТП погиб человек
В курганском селе Звериноголовское в ДТП погиб человек
дтп курган
Водитель сгоревшего BMW попал в больницу, его пассажир погиб

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В ночном ДТП возле села Звериноголовское (Курганская область) сгорел автомобиль, в аварии погиб пассажир. Информацию URA.RU сообщили читатели портала. В управлении Госавтоинспекции региона информацию об смертельной аварии подтвердили. «25 апреля около 2:30 на улице Орджоникидзе в селе Звериноголовское произошло ДТП. Водитель 1981 г. р. на автомобиле BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал с дороги. Его пассажир 1978 г. р. погиб на месте аварии», — рассказали в УГИБДД региона. Водитель с травмами был госпитализирован. Судя по присланным в редакцию снимкам, в автомобиле после вылета в кювет произошло возгорание. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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