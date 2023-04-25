25 апреля 2023
24 апреля 2023

В Тюмени из-за переноса капремонта выявили два опасных дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, ретро, старые окна, зарека, улица береговая
Несмотря на бросающиеся в глаза дефекты, в этих домах капитальный ремонт в ближайшее время проводиться не будет Фото:

В Тюмени из-за переноса капремонта выявили два опасных для жизни дома. Об этом журналистам сообщает общероссийское общественное движение «Народный фронт».

«По улице Фрунзе жители обращаются с жалобами, что инженерные сети не ремонтировались. Сейчас они находятся в аварийном состоянии (при этом официально таковым оно не признано — прим. URA.RU), на трубах следы коррозии, подвал затоплен нечистотами, наблюдаются следы сырости, плесени, тошнотворный запах. Из-за постоянного подтопления подвала полы в комнатах проваливаются. Ремонт в ближайшее время не планируется», — говорится в отчете общественного движения, передают Известия.

«Народный фронт» провел выборочный мониторинг домов, построенных раньше 1959 года. За четыре дня работы региональными отделениями организации выявлено 114 таких домов почти в половине субъектов России. Находиться в таких домах опасно для жизни.

Ранее URA.RU писало, что здание Областной больницы №4 Ишима приблизилось к критическому состоянию. По словам местных жителей, поликлиника уже давно нуждается в ремонте, который никто не проводит.

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В Тюмени из-за переноса капремонта выявили два опасных для жизни дома. Об этом журналистам сообщает общероссийское общественное движение «Народный фронт». «По улице Фрунзе жители обращаются с жалобами, что инженерные сети не ремонтировались. Сейчас они находятся в аварийном состоянии (при этом официально таковым оно не признано — прим. URA.RU), на трубах следы коррозии, подвал затоплен нечистотами, наблюдаются следы сырости, плесени, тошнотворный запах. Из-за постоянного подтопления подвала полы в комнатах проваливаются. Ремонт в ближайшее время не планируется», — говорится в отчете общественного движения, передают Известия. «Народный фронт» провел выборочный мониторинг домов, построенных раньше 1959 года. За четыре дня работы региональными отделениями организации выявлено 114 таких домов почти в половине субъектов России. Находиться в таких домах опасно для жизни. Ранее URA.RU писало, что здание Областной больницы №4 Ишима приблизилось к критическому состоянию. По словам местных жителей, поликлиника уже давно нуждается в ремонте, который никто не проводит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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