25 апреля 2023

Тюменский предпринимательский рынок переживает бум продаж готового бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, банкрот, бедность, карман, пустой карман, платеж
Предприниматели массово жалуются на убытки и избавляются от бизнес-проектов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени с начала года в два раза выросло количество предпринимателей, которые выставляют свой бизнес на продажу из-за санкций и убытков. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU бизнес-трейдер, занимающийся сопровождением таких сделок.

«Сейчас на продажу только на открытых площадках вроде Avito выставлено больше шести тысяч бизнес-проектов. Причем, большинство уже запущено и работает не первый год. А есть еще те, кто не хочет особо светить своим финансовым состоянием, поэтому продает через посредников и трейдеров. В начале года продаж готового бизнеса было меньше трех тысяч», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, в большинстве случаев продавцы жалуются на убытки, которые приходится терпеть из-за санкций. Нарушились привычные каналы поставок, многие партнеры ушли с российского рынка. Это коснулось практически всех сфер бизнеса — от торговли до строительства. «В 2022 году, когда все только начиналось, люди еще держались, пытались на плаву остаться, а теперь наступил предел прочности», — добавил собеседник URA.RU.

Экономические санкции были введены США и странами Евросоюза в 2022 году как ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. URA.RU рассказало, что некоторые тюменские компании попали под адресные санкции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с начала года в два раза выросло количество предпринимателей, которые выставляют свой бизнес на продажу из-за санкций и убытков. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU бизнес-трейдер, занимающийся сопровождением таких сделок. «Сейчас на продажу только на открытых площадках вроде Avito выставлено больше шести тысяч бизнес-проектов. Причем, большинство уже запущено и работает не первый год. А есть еще те, кто не хочет особо светить своим финансовым состоянием, поэтому продает через посредников и трейдеров. В начале года продаж готового бизнеса было меньше трех тысяч», — пояснил URA.RU источник. По его словам, в большинстве случаев продавцы жалуются на убытки, которые приходится терпеть из-за санкций. Нарушились привычные каналы поставок, многие партнеры ушли с российского рынка. Это коснулось практически всех сфер бизнеса — от торговли до строительства. «В 2022 году, когда все только начиналось, люди еще держались, пытались на плаву остаться, а теперь наступил предел прочности», — добавил собеседник URA.RU. Экономические санкции были введены США и странами Евросоюза в 2022 году как ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. URA.RU рассказало, что некоторые тюменские компании попали под адресные санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...