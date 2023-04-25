Тюменский предпринимательский рынок переживает бум продаж готового бизнеса

Предприниматели массово жалуются на убытки и избавляются от бизнес-проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени с начала года в два раза выросло количество предпринимателей, которые выставляют свой бизнес на продажу из-за санкций и убытков. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU бизнес-трейдер, занимающийся сопровождением таких сделок.

«Сейчас на продажу только на открытых площадках вроде Avito выставлено больше шести тысяч бизнес-проектов. Причем, большинство уже запущено и работает не первый год. А есть еще те, кто не хочет особо светить своим финансовым состоянием, поэтому продает через посредников и трейдеров. В начале года продаж готового бизнеса было меньше трех тысяч», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, в большинстве случаев продавцы жалуются на убытки, которые приходится терпеть из-за санкций. Нарушились привычные каналы поставок, многие партнеры ушли с российского рынка. Это коснулось практически всех сфер бизнеса — от торговли до строительства. «В 2022 году, когда все только начиналось, люди еще держались, пытались на плаву остаться, а теперь наступил предел прочности», — добавил собеседник URA.RU.

Экономические санкции были введены США и странами Евросоюза в 2022 году как ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. URA.RU рассказало, что некоторые тюменские компании попали под адресные санкции.